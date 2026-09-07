El XIII Festival Internacional de Guitarra reúne en Cartagena a maestros de América y Europa

Del 8 al 11 de octubre de 2026, Cartagena volverá a ser escenario del XIII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, una celebración que reúne artistas nacionales e internacionales alrededor de la guitarra y sus múltiples posibilidades sonoras.

Durante cuatro días, el Festival llevará conciertos y encuentros musicales a algunos de los escenarios más representativos de la ciudad, consolidando a Cartagena como un punto de encuentro para músicos, estudiantes, aficionados y público general.

Esta decimotercera edición contará con la participación de destacados artistas provenientes de España, Estados Unidos, Cuba, Chile, Ecuador y Colombia, en una programación que propone un recorrido por diferentes géneros, estilos y formas de entender la guitarra.

Grandes invitados internacionales

Entre los invitados internacionales se encuentran el reconocido guitarrista flamenco español Daniel Casares; el guitarrista estadounidense Chip Henderson; el músico cubano Oney Cumba; Pituquete, artista de origen chileno radicado en España; y el ensamble Cuerdas del Ecuador, proveniente de Ecuador.

La representación colombiana estará a cargo de Trío Capital, liderado por Maicol Parra; Juan Dhas; Andrés Ortiz Trío; la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía, dirigida por Gustavo Niño; y el Dúo Julián y Alexa.

Los artistas harán parte de una programación que busca mostrar la diversidad de lenguajes, géneros y formatos que actualmente convergen alrededor de la guitarra.

Los escenarios del Festival

El XIII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena tendrá como uno de sus principales escenarios el Teatro Adolfo Mejía, Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad, donde se realizarán tres conciertos.

Esta programación llega al teatro gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en el marco de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, que contribuye al fortalecimiento de la agenda cultural de la ciudad y permite que este encuentro musical tenga presencia en uno de sus escenarios más representativos.

La programación también llegará al Ruedo de La Serrezuela, con un concierto que llevará la guitarra y sus diferentes expresiones a uno de los espacios culturales y arquitectónicos más particulares de Cartagena.

El Palacio de la Proclamación será escenario de dos conciertos 100 % acústicos, concebidos para resaltar la riqueza tímbrica de los instrumentos y la cercanía entre los músicos y el público.

La programación incluirá además un concierto en la Iglesia de San Pedro Claver, aprovechando la extraordinaria acústica y el valor patrimonial de este espacio del Centro Histórico.

Como parte de la expansión del Festival hacia nuevos públicos y espacios de encuentro, se realizará también “El Concierto del Caribe” en Casa Bolívar, una propuesta que celebra las músicas y los sonidos de la región.

Festiguitarras Sessions: Parranda Vallenata

Dentro de la programación del Festival se destaca una nueva edición de Festiguitarras Sessions, que tendrá lugar el viernes en el Teatro Adolfo Mejía.

Esta jornada estará dedicada a una Parranda Vallenata, creando un espacio de encuentro entre la tradición musical del Caribe colombiano y el espíritu de celebración que caracteriza al Festival.

La iniciativa busca ampliar el concepto de la guitarra más allá de los formatos tradicionales y reconocer su papel fundamental dentro de las músicas populares y tradicionales de Colombia.

La guitarra como punto de encuentro

El XIII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena reafirma su propósito de acercar la música de alta calidad a diferentes públicos y escenarios de la ciudad, generando espacios para el intercambio cultural, la formación y el disfrute de la música.

La programación reúne diferentes generaciones, nacionalidades y estilos, pasando por el flamenco, la guitarra acústica, las músicas tradicionales, los formatos de trío, la música latinoamericana y las nuevas propuestas sonoras.

Más que una serie de conciertos, el Festival propone un encuentro cultural alrededor de un instrumento universal, la guitarra.

Frente al impacto de este evento en la agenda cultural del Distrito, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón, enfatizó que “Nos llena de orgullo ver cómo la Convocatoria Pública Temporada TAM sigue dinamizando la agenda artística de Cartagena al respaldar proyectos de altísimo nivel como el Festival Internacional de Guitarra. Abrir las puertas de nuestro Teatro Adolfo Mejía a manifestaciones que conectan la academia, el talento internacional y la música popular es una muestra clara del compromiso de la Alcaldía Mayor y el IPCC con la circulación cultural y la apropiación de nuestro patrimonio”.

El XIII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena, organizado por la Fundación Guitarras por Cartagena, se realizará del 8 al 11 de octubre de 2026 en diferentes escenarios de Cartagena de Indias, y la boletería la pueden conseguir en Passline.com.