La nueva versión de Expo Empleo Norte estará en el Valle de Aburrá con una propuesta de empleo digno

Medellín

Más de 80 empresas se reunirán este miércoles 9 de septiembre con la población en búsqueda de empleo en Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, con el propósito de cerrar las brechas de empleabilidad.

La actividad se desarrollará el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Tulio Ospina, en Bello, un punto estratégico con acceso directo desde la estación Niquía del Metro y sobre la Autopista Norte, que garantiza una movilidad óptima para los habitantes de todos los municipios de la subregión.

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Expo Empleo Norte reunirá una oferta laboral amplia y diversa con cerca de 5.000 vacantes en sectores como comercio, manufactura, servicios, logística, tecnología, salud, construcción, agroindustria, entre otros. La feria está pensada para perfiles operativos, técnicos, tecnólogos y profesionales.

Empresas se unen al mismo objetivo

La actividad garantiza que cada persona que asista, sin importar su nivel de formación o experiencia, encuentre oportunidades reales acordes a su perfil y experiencia. Para la realización de Expo Empleo Norte, las alcaldías de Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota se articulan con entidades como Comfama, Comfenalco Antioquia, Centro Comercial Plaza Beillín, Pro Aburrá Norte, entre otras.

Las entidades que se suman a esta causa aportan su experiencia y su capacidad instalada a un mismo objetivo: que el empleo en el norte del Valle de Aburrá sea digno y decente. Expo Empleo Norte tendrá entrada y asesoría gratuita de 9:00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde. Las personas interesadas deberán presentarse únicamente con su hoja de vida y su documento de identidad original.