La profe Angely lleva la música y la danza del Caribe a sus estudiantes en Malambo

En la Institución Educativa Alberto Pumarejo, en Malambo, la profesora Angely convirtió la música y la danza en parte de la jornada escolar. Esta actividad tomó mayor fuerza después de la pandemia, cuando se dio cuenta de que sus estudiantes tenían miedo y no querían regresar a estudiar.

“Me tocó reinventarme después de la pandemia. Los niños vinieron muy temerosos a clase”, contó la profesora.

Poco a poco, comenzó a utilizar la música del Caribe colombiano para motivarlos. Según explica, estos ritmos le permiten trabajar aspectos anímicos, cognitivos y psicomotores. Cada semana lleva canciones diferentes para que los niños las bailen y conozcan también las historias que cuentan sus letras.

La actividad no se queda solamente en el salón. Los estudiantes llevan las canciones a sus casas y las comparten con sus familias. De esta manera, los abuelos terminan contando historias sobre las fiestas, la música y la forma en que vivieron esos años, generando un intercambio entre distintas generaciones.

Además de su trabajo como docente, Angely dirige el grupo de danza del colegio. A sus 69 años, asegura que todavía tiene la vitalidad para transmitir lo que aprendió desde niña.

Su relación con la música del Caribe comenzó durante su infancia en Barranquilla. Angely recuerda que su madre le permitía participar en la cumbiamba de su barrio, una experiencia que despertó desde muy temprano su interés por estas expresiones culturales. Con el tiempo decidió llevar esa pasión a la educación: estudió Licenciatura en Educación Artística y posteriormente se especializó en lúdica.