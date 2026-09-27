Festival Bogotá Concertante celebra los 270 años de Mozart: fechas y programación

La escena de música clásica independiente en Bogotá ha crecido y se ha diversificado durante los últimos años. Así lo explicó el director general del Festival Bogotá Concertante Mozart 270, que se realizará del 28 de septiembre al 4 de octubre y tendrá como eje la obra de Wolfgang Amadeus Mozart.

De acuerdo con el director, la oferta de música clásica en la ciudad ya no está concentrada únicamente en la programación institucional de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y su red de orquestas. Actualmente existen diferentes organizaciones y ensambles independientes, entre ellos CoroN Coro, la Sociedad Coral de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Bogotá, la Orquesta Nueva Filarmonía, el Ensamble Continuo, el Ensamble Barroco de Bogotá y la Camerata Barroca.

Durante el festival, estas agrupaciones presentarán diferentes aproximaciones a la obra de Mozart, algunas de ellas en diálogo con propuestas escénicas y teatrales.

Entre las actividades se encuentra una propuesta de CoroN Coro alrededor del canon, una forma musical basada en el contrapunto que incluirá la interacción con el público. También se presentarán el Réquiem de Mozart y el Réquiem de Antonio Salieri. Según la organización, este último será interpretado por primera vez en Colombia.

La programación contempla además un encuentro entre la Sinfonía n.º 40 de Mozart y una obra de Piotr Ilich Tchaikovsky inspirada en el compositor austríaco.

Bogotá Concertante tendrá actividades en diferentes puntos de la capital y extenderá parte de su programación a Cajicá. Entre los escenarios anunciados están la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, el Auditorio Fabio Lozano, la Biblioteca Pública Francisco José de Caldas, el auditorio de la Fundación Santa Fe y la Capilla de La Bordadita de la Universidad del Rosario.

Algunas actividades serán gratuitas, mientras que las entradas para los conciertos con boletería podrán adquirirse a través de TuBoleta. Para los eventos programados en Cajicá estarán disponibles mediante Boletomóvil, según explicó el director del festival.