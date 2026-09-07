Horóscopo hoy 7 de septiembre del 2026 del profesor Salomón: los juegos de azar están a favor de Leo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Crédito: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este lunes 7 de septiembre.

La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este 7, además de recordarles que los nacidos en esta fecha son personas que conectan mucho más con su parte espiritual, además de ser disciplinadas, disfrutan del orden ya que consideran que es la forma en que logran cumplir las metas propuestas.

El número de la suerte para los festejados será el 2911 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió tomar tres monedas y sembrarlas en una matera repitiendo “Siembro para que en este nuevo año me llegué salud, dinero y amor”.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Azul y blanco.

Azul y blanco. Número del día: 3517.

3517. Recomendación: Colocar flores de color amarillo en la entrada de la casa o la oficina.

Colocar flores de color amarillo en la entrada de la casa o la oficina. Código sagrado para la protección: 546, para entender las lecciones que la vida da.

546, para entender las lecciones que la vida da. Fruta: Mango.

Mango. Decreto del día: “Se abren caminos de prosperidad y de riqueza para mi”.

“Se abren caminos de prosperidad y de riqueza para mi”. Lectura recomendada: Éxodo 34:21.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 7 septiembre:

Géminis

Semana de mucho trabajo y actividad. Algunos tendrán situaciones relacionadas con la compra o venta de un transporte. En el aspecto económico se mantiene la tendencia positiva y se logra conservar la estabilidad.

Número: 5214.

Libra

Semana de recuperación. Aunque se presentaron momentos difíciles, volverán a levantarse y la vida reconocerá sus esfuerzos en diferentes ámbitos. Hay que cuidar la salud y evitar los excesos con la comida. Además, algo relacionado con la vivienda tendrá buenos resultados.

Número: 4450.

Acuario

Las cartas hablan de la fuerza necesaria para lograr lo que se propone, cuando se pone interés y dedicación en las cosas, los resultados llegan. Hay que mantenerse alejados de las personas negativas. Llegará un nuevo proyecto relacionado con los negocios; si la oportunidad es de su interés, podrán aprovecharla, pero si no corresponde a lo que saben hacer, es mejor no aceptarla.

Número: 5087.

Tauro

No hay que desesperarse ni desesperar a los demás. Llegará un dinero importante que permitirá realizar nuevas inversiones. En el amor hay que cuidar la relación para evitar lamentar la pérdida de algo valioso por culpa de la terquedad.

Número: 1368.

Virgo

Llega un viaje interesante que les permitirá recargar energías. Es un buen momento para pedir la bendición del ángel de la abundancia y la prosperidad. También habrá celebración por cosas nuevas e innovaciones que traerán resultados positivos. Si encuentran una moneda, pueden marcarla con esmalte o marcador rojo y utilizarla como amuleto de prosperidad y riqueza.

Número: 7980.

Capricornio

Hay que tener cuidado con las envidias, pues han logrado cosas importantes y algunas personas podrían no recibirlas bien. Algunos proyectos que tienen en mente se concretarán, mientras que otros deberán renovarse para poder avanzar. Es mejor no contarle sus planes a todo el mundo para evitar malas energías.

Número: 4044.

Cáncer

Hay que aprovechar la estrella de la suerte que está a su favor, porque vendrán muchas cosas positivas. Llegará aquello que necesitaban y, aunque habrá mucho trabajo y varias cosas por hacer, todo saldrá bien.

Número: 8440.

Escorpio

Hay que dejar atrás la tristeza, seguir adelante y mirar las situaciones con mayor fuerza y alegría. En el amor es momento de solucionar lo que esté pasando; si ya no existe remedio, lo mejor será soltar y priorizar la tranquilidad y la estabilidad. Llegarán ofertas laborales positivas y con excelentes resultados.

Número: 8850.

Piscis

Sin importar las pruebas que han tenido que enfrentar, siguen de pie y avanzando. Van a conquistar lo que se propongan, lo peor ya pasó y ahora deben continuar trabajando por sus metas. Llegará dinero o una nueva inversión, además de unos documentos que lograrán sacar adelante.

Número: 0235.

Aries

Viene un triunfo importante, algo que estaban buscando finalmente sucederá y tendrá un éxito extraordinario. No es conveniente contar los proyectos antes de tiempo, pues podrían surgir problemas o bloqueos debido a las envidias. Hay que dejarse llevar por la intuición, que será una gran aliada para tomar decisiones importantes.

Número: 4986.

Leo

Habrá buenas noticias relacionadas con la resolución de unos documentos legales. Los juegos de azar estarán a su favor. En el amor es importante revisar lo que está sucediendo y buscar la manera de mejorar la relación.

Número: 2209.

Sagitario

Hay que prestar atención al trabajo y buscar renovarse para ser cada vez mejores. Llegará una invitación a un viaje con buenas perspectivas, en el que conocerán personas que podrán ayudarles y guiarlos. También se producirá un encuentro con alguien del pasado que permitirá solucionar un asunto que había quedado pendiente.

Número: 4360.

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