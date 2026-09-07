38 Nuevos buses de TransCaribe ya navegan de China a Cartagena

La transformación de TransCaribe sigue avanzando y ya navega rumbo a Cartagena. Luego de la entrada en operación de los primeros 17 buses nuevos adquiridos por la Alcaldía Mayor de Cartagena, el segundo y último lote de la compra inicial de 55 vehículos ya emprendió su travesía marítima desde China hacia La Heroica.

Son 38 nuevos buses de última tecnología, entre vehículos tipo padrón, los primeros buses eléctricos en la historia de TransCaribe y modernos buses articulados, los más grandes y de mayor capacidad de toda la nueva flota adquirida por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz.

Las imágenes del cargue de los vehículos en territorio chino y su posterior zarpe confirman una nueva realidad para el sistema de transporte masivo de los cartageneros: lo que durante años fueron anuncios y promesas, hoy se convierte en una flota completamente nueva que ya comenzó a rodar y que continuará llegando a la ciudad.

Más capacidad para mover a Cartagena

La llegada de estos 38 vehículos permitirá fortalecer la operación de TransCaribe con soluciones diferenciadas para las distintas necesidades de movilidad de la ciudad.

Los buses tipo padrón reforzarán la capacidad operativa del sistema y permitirán aumentar la oferta de vehículos en rutas estratégicas y alimentadoras, contribuyendo a mejorar las frecuencias y reducir los tiempos de espera de miles de usuarios.

Por su parte, los primeros buses eléctricos de TransCaribe marcarán un hecho histórico para Cartagena y para el sistema. Además de ampliar la flota, representarán un avance significativo hacia una movilidad más limpia, sostenible y moderna, con vehículos de cero emisiones directas y menor impacto sonoro para la ciudad.

Pero uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa serán los buses articulados, los vehículos de mayor tamaño y capacidad de toda la flota.Su incorporación permitirá transportar un número significativamente mayor de pasajeros por cada recorrido, especialmente en corredores y rutas de alta demanda.

Su mayor capacidad se traducirá directamente en menos congestión dentro de los vehículos y estaciones, mayor fluidez en el abordaje y una mejor respuesta del sistema durante las horas de mayor afluencia.

En otras palabras: más espacio, más capacidad y más posibilidades de que los cartageneros no tengan que seguir padeciendo los históricos problemas de hacinamiento y largas esperas.

Una respuesta a los viejos sufrimientos de los usuarios

La renovación de la flota no es solamente una apuesta por buses nuevos. Es una respuesta concreta a las quejas que durante años han expresado los usuarios de TransCaribe.

Demoras en la llegada de los vehículos, largas filas, hacinamiento, calor, problemas en los sistemas de aire acondicionado, goteras, fallas mecánicas y una experiencia de viaje que en muchas ocasiones generaba estrés y frustración hacen parte de una realidad que el Gobierno Distrital se propuso transformar.

Con los primeros 17 buses ya rodando por Cartagena y los 38 restantes en camino, la ciudad se acerca cada vez más a completar la incorporación de los 55 nuevos vehículos adquiridos inicialmente por la Administración Distrital.

“Cuando asumimos el compromiso de recuperar y transformar TransCaribe, sabíamos que no bastaban los discursos. Había que invertir, comprar nuevos buses y darle soluciones reales a la gente. Hoy ya tenemos 17 vehículos rodando por Cartagena y otros 38 vienen navegando rumbo a nuestra ciudad. Entre ellos están los articulados, los buses más grandes y con mayor capacidad, que nos ayudarán a enfrentar de manera directa el hacinamiento, las demoras y los problemas que durante años han sufrido nuestros usuarios”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Esta es una transformación para dignificar la vida de la gente y para que movilizarse en Cartagena deje de ser un sufrimiento y se convierta en un servicio moderno, cómodo y eficiente”.

Una nueva era para TransCaribe

Los nuevos vehículos hacen parte de una apuesta integral por fortalecer TransCaribe Operador, la porción del sistema bajo control de la Alcaldía Mayor de Cartagena.La nueva flota cuenta con tecnología moderna para mejorar la seguridad, el monitoreo y la experiencia de los usuarios, además de condiciones de mayor confort y accesibilidad.

Con la incorporación de los vehículos eléctricos, Cartagena también da un paso hacia la transición energética en el transporte público masivo, mientras que los buses articulados permitirán aumentar de manera importante la capacidad del sistema en los puntos donde más se necesita.

La llegada de esta segunda flota consolidará uno de los procesos de renovación más importantes en la historia de TransCaribe.Los primeros 17 ya están en las calles.

Los otros 38 ya vienen por el mar. Y con ellos, Cartagena avanza hacia un sistema de transporte masivo con más capacidad, mejores frecuencias, mayor comodidad y, sobre todo, más dignidad para sus usuarios.