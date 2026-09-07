Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 sep 2026 Actualizado 15:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Representante por Bolívar, Yolanda Wong, solicitó revisión de cambios en los cobros de energía

La congresista radicó ante la CREG una solicitud para que se analice el esquema en el Caribe

Yolanda Wong

Yolanda Wong

Yolanda Wong
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

Yolanda Wong Baldiris, representante a la Cámara por Bolívar, radicó ante la CREG una solicitud para que se revise el esquema de posibles cobros adicionales por consumo de energía en el Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la comunicación, la representante pidió que se tenga en cuenta la realidad de nuestra región, donde las altas temperaturas hacen que el uso del aire acondicionado, los ventiladores y la refrigeración sea una necesidad para las familias y pequeños negocios.

Además de esta solicitud formal, Wong Baldiris hizo un llamado público, a través de sus redes sociales, al presidente Abelardo de la Espriella y a la propia CREG, para que se escuche al Caribe y se eviten medidas que terminen afectando el bolsillo de nuestra gente.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir