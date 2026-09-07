Representante por Bolívar, Yolanda Wong, solicitó revisión de cambios en los cobros de energía

Yolanda Wong Baldiris, representante a la Cámara por Bolívar, radicó ante la CREG una solicitud para que se revise el esquema de posibles cobros adicionales por consumo de energía en el Caribe.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la comunicación, la representante pidió que se tenga en cuenta la realidad de nuestra región, donde las altas temperaturas hacen que el uso del aire acondicionado, los ventiladores y la refrigeración sea una necesidad para las familias y pequeños negocios.

Además de esta solicitud formal, Wong Baldiris hizo un llamado público, a través de sus redes sociales, al presidente Abelardo de la Espriella y a la propia CREG, para que se escuche al Caribe y se eviten medidas que terminen afectando el bolsillo de nuestra gente.