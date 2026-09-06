“Sector minero está llamado a solucionar muchos problemas de Colombia”: presidente de la Cámara

Durante el Congreso Nacional de Minería 2026, celebrado entre el 2 y el 4 de septiembre en el Hotel Hilton de Cartagena, Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes, fue enfático en señalar la importancia de priorizar este sector de la economía para lograr soluciones a los problemas de fondo que enfrenta el país.

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El congresista precisó, durante el panel que dio cierre al encuentro anual de este gremio, la importancia que tiene el sector minero para generar cambios realmente estructurales en Colombia.

“El sector minero está llamado a dar solución a muchos problemas que tiene Colombia”, afirmó el presidente de la Cámara de Representantes.

Barguil hizo referencia a la relación que debe existir entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional para generar condiciones que impulsen el sector minero. Además, afirmó que, junto con el nuevo Gobierno, “ha llegado la confianza que ha traído y traerá a nuevos inversores”.

“Es la esperanza que se le está dando a los inversionistas extranjeros y empresarios colombianos de invertir en un sector que, no me cabe duda, va a ser el que va a llevar la carga del impuesto y de la generación de riqueza en los próximos años en Colombia”, continuó.

Para el representante del Partido Conservador, habría que definir nuevas normas, pero considera que la reglamentación existente ya está estructurada.

Por último, señaló que el problema para el desarrollo del sector no está en el marco de la reglamentación, sino en la falta de articulación entre las entidades y los actores directamente vinculados.