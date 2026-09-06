Accidente en corraleja de Santa Rosa de Lima: se reportaron más de 20 lesionados

Una emergencia alteró la celebración de las Fiestas Patronales en Santa Rosa de Lima, Bolívar, luego de que la corraleja presentara fallas mientras se desarrollaba uno de los eventos programados con toros.

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Según información conocida por Caracol Radio, el hecho dejó al menos 25 personas lesionadas, entre ellos menores de edad. Dice el reporte, que siete de los afectados tuvieron que ser trasladados desde el municipio hasta instituciones de salud de Cartagena, donde recibieron atención médica especializada.

Luego de la emergencia fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU), donde las autoridades analizaron las condiciones de seguridad de las actividades patronales que no dejaron personas fallecidas.