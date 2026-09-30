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30 sep 2026 Actualizado 00:57

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Cartagena

Regasificadora de Cartagena SPEC LNG supera falla y restablece todas sus capacidades

Los trabajos concluyeron antes del tiempo previsto

SPEC LNG

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Cartagena
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La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informó que la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) opera nuevamente con su capacidad plena de 475 Mpcd desde las 10:36 a.m. del martes 29 de septiembre.

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Así concluyeron, antes del plazo previsto, los trabajos realizados en uno de sus cuatro trenes de regasificación, período durante el cual la terminal mantuvo una capacidad disponible y operativa de 400 Mpcd.

SPEC LNG agradeció la comprensión y el trabajo conjunto del Ministerio de Minas y Energía, el CNO Gas, sus clientes y demás agentes del sector durante los días de ejecución de las actividades correctivas y reafirma su compromiso con la seguridad energética del país.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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