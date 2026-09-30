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30 sep 2026 Actualizado 00:52

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Camioneta se volcó en la Av. Santander: solo hubo daños materiales

Unidades del DATT acudieron al lugar para atender el accidente

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Siendo las 1:47 p.m. del martes 29 de septiembre, la Central del DATT fue informada sobre un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida Santander, sentido Crespo–Centro.

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Durante la diligencia en el lugar, se pudo establecer que se trataba de un vehículo particular marca Toyota, color negro, de placas RDR-512.

Al momento en que las unidades del DATT llegaron al lugar del accidente y se entrevistaron con el conductor del vehículo, éste manifestó que, con el fin de evitar atropellar a un peatón que cruzó de manera repentina sobre la vía, realizó una maniobra hacia un costado, impactando el vehículo contra un bordillo y perdiendo posteriormente el control del automotor.

Como resultado del hecho, se reportaron únicamente daños materiales, sin personas lesionadas y sin víctimas fatales, afortunadamente.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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