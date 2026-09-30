Alcalde de Montería recorrió Nuevo Chambacú y obras del Gran Malecón del Mar

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, le presentó esta tarde a su homólogo de Montería, Hugo Kerguelén, las obras del Gran Malecón del Mar y a las dos fases de Nuevo Chambacú.

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El recorrido le permitió al mandatario monteriano conocer de cerca dos de los grandes proyectos de la administración distrital y el propósito que los une: ofrecerles a los cartageneros más lugares para disfrutar su ciudad, encontrarse y construir comunidad.

Frente al mar, el alcalde de Montería manifestó su entusiasmo por los avances del Gran Malecón y por lo que representa una infraestructura que recupera esa relación de Cartagena con su entorno y la pone al servicio de sus habitantes y visitantes.

Además, destacó que las obras de espacio público generan desarrollo y progreso porque sus beneficios llegan directamente a las personas.

“En una ciudad turística como Cartagena, estos lugares tienen un valor especial, pues los disfrutan tanto quienes viven en ella como quienes llegan a conocerla”, expresó el alcalde Hugo Kerguelén.

En ese sentido, reconoció la visión de su homólogo Dumek Turbay de impulsar proyectos que acompañen el crecimiento de la ciudad y amplíen sus posibilidades.

La visita continuó en Nuevo Chambacú. El mandatario distrital, Dumek Turbay, invitó al alcalde de Montería a conocer la primera fase y la segunda etapa del complejo, que abrirá sus puertas este miércoles 30 de septiembre. A un día de su apertura, el recorrido permitió apreciar los escenarios que recibirán a niños, jóvenes y familias, con acceso gratuito y nuevas oportunidades para la práctica deportiva.

El estadio de fútbol, el estadio de béisbol menor, el skatepark y la cancha múltiple de Nuevo Chambacú 2 despertaron especial admiración en el mandatario visitante. Kerguelén valoró la dimensión urbanística del proyecto y su apuesta por darle al deporte un lugar protagónico en la vida de la comunidad.

“Hay una gran complejidad para hacer este tipo de obras urbanísticas. Es de admirar la capacidad que tiene Dumek para afrontar estas decisiones que benefician a toda Cartagena, dignifican el deporte de los niños, niñas y jóvenes y estos espacios hacen que la ciudad crezca, se desarrolle y se fortalezca”, dijo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén

La conversación entre los mandatarios del Caribe encontró una coincidencia especial: la dignidad de los jóvenes también se expresa en los lugares que una ciudad les ofrece para crecer. Contar con escenarios adecuados, gratuitos y pensados para distintas disciplinas significa tener dónde entrenar, compartir con otros y desarrollar el talento.

Kerguelén expresó que regresará a Montería con ideas de lo que conoció en Cartagena. Entre ellas, modelos de intervención como el Gran Malecón del Mar, que puedan inspirar la ampliación de espacios sobre el río, y complejos deportivos que ofrezcan a los jóvenes monterianos oportunidades como las que hoy se abren en Nuevo Chambacú.

La visita dejó un intercambio de experiencias entre dos ciudades del Caribe que reconocen en el espacio público una oportunidad para mejorar la vida de sus habitantes. Y, en Chambacú, a pocas horas de abrir una nueva etapa, ese propósito está próximo a convertirse en una escena cotidiana, la de los niños llegando a jugar, los jóvenes entrando a entrenar y las familias encontrando un lugar más para sentirse parte de Cartagena.