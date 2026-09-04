Jóvenes innovadores de Medellín tendrán respaldo para llevar a cabo sus proyectos innovadores
La estrategia busca destacar iniciativas grupales e individuales desarrolladas en las comunas y corregimientos a través de cinco categorías de participación.
Medellín
El Distrito de Medellín y Ruta N abrieron las postulaciones para la estrategia Gen N y Reconocimientos Proyector 2026. La iniciativa busca premiar e impulsar a jóvenes de entre 14 y 28 años que generen impacto positivo en ciencia, tecnología, sostenibilidad y emprendimiento.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de septiembre en el sitio web oficial de Ruta N. El programa abarca cinco categorías grupales e individuales que van desde la innovación social hasta la creación de empresas emergentes.
Requisitos y proceso de selección
Para postularse es necesario residir, estudiar o trabajar en la ciudad con un año mínimo de vinculación y contar con una iniciativa en ejecución. Los participantes deberán enviar un formulario digital, documentos y un video de un minuto exponiendo su proyecto.
Las votaciones ciudadanas se realizarán del 20 de octubre al 3 de noviembre, seguidas por la evaluación de un jurado experto. Los 15 finalistas asistirán a la Gala Gen N el 26 de noviembre en las instalaciones de Ruta N.
Más información
Beneficios e incentivos para los ganadores
Los proyectos seleccionados recibirán mentorías y formación especializada para escalar sus iniciativas en el mercado. Asimismo, accederán a la red de contactos del ecosistema de innovación de Medellín y espacios de visibilización.
La premiación incluirá también incentivos económicos y bonos en tecnología. Con este programa, la Secretaría de la Juventud busca fortalecer el talento de las comunas y corregimientos de la ciudad.