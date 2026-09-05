Tres puntos sufridos de Real Cartagena: pena máxima, un gol, el 50 de Montero

Real Cartagena ganó con lo justo ante Orsomarso y se mantiene líder. El equipo heroico resistió en Yumbo, encontró el triunfo desde el punto penal y Montero llegó a 50 goles. Tuvo en Aldo Montes a la gran figura de una noche de sufrimiento.

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Real Cartagena consiguió una importante victoria 1-0 sobre Orsomarso SC este viernes en el estadio Raúl Miranda de Yumbo. El único gol del encuentro fue obra de Fredy Montero, quien convirtió de penal en el minuto 11.

Al minuto 10, el árbitro Brayan Salazar sancionó una pena máxima por una falta sobre Janeth Alemán y, un minuto después, Fredy Montero asumió la responsabilidad para vencer al arquero de Orsomarso y poner el 1-0.

La actuación del guardameta permitió que Real Cartagena sostuviera una ventaja que, por momentos, parecía demasiado corta para las necesidades del equipo.

Con esta victoria, Real Cartagena llegó a 13 puntos en el Torneo BetPlay II-2026 y se mantiene como líder de la clasificación. El equipo auriverde registra ahora cuatro victorias, un empate y dos derrotas, con 15 goles a favor y ocho en contra, para una diferencia de +7.

El triunfo también le permite conservar el primer lugar por delante de Independiente Valle del Cauca, que aparece segundo con 13 puntos y una diferencia de gol de +6. Real Cundinamarca es tercero con 11 unidades.

Más allá de su posición en el campeonato del segundo semestre, Real Cartagena también fortalece su situación en la tabla de reclasificación, donde continúa en el primer lugar con 53 puntos en 30 partidos, producto de 15 triunfos, ocho empates y siete derrotas, con 49 goles marcados y 33 recibidos.

El próximo rival de Real será Inter de Palmira, el sábado 12 de septiembre, de visitante, a las 6 de la tarde. Real regresará al Jaime Morón el lunes 21 de septiembre ante Envigado, a las 7:30 de la noche.