TransCaribe activará desvío en la Ruta A114, este sábado en la mañana

Ante la realización de un evento deportivo por las calles del barrio Bicentenario y sectores aledaños en la mañana de este sábado 5 de septiembre, TransCaribe activará un desvío en su ruta A114 Flor del campo – Portal, durante el lapso comprendido entre las 5:30 a.m. y 7:30 a.m.

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En sentido Flor del campo – Portal, a la altura del salón comunal de Ciudad del Bicentenario, los vehículos de la Ruta A114 girarán a la izquierda, tomando la Transversal 78 hasta la Glorieta de Bicentenario, donde realizarán su retorno hacia Patio Portal.

Por esta novedad, y durante el lapso en que esté activo el desvío, se dejarán de cubrir los paraderos Ciudad de Bicentenario 1, Bicentenario Mz 79, Mz 75, Mz 35 Lt 1, Mz 7 Lt 1, Colegio Gabriel García Márquez, Flor del Campo Mz 1C Lt 4, Abastos Giraldo, Colombiatón Mz 3G Casa 470, Colegio Gustavo Pulecio Gómez.

TransCaribe lamenta las afectaciones que pueda causar a sus usuarios esta novedad, y los invita a suscribirse al Canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” y activar las notificaciones, para recibir novedades de la operación en tiempo real.