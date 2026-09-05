Recuperarán Parque Lineal de Crespo para integrarlo al Gran Malecón del Mar

En el penúltimo periodo de sesiones extraordinarias, que inició el pasado jueves 13 de agosto, con el propósito de tramitar proyectos considerados prioritarios para el bienestar de los cartageneros, el Concejo Distrital aprobó un proyecto de acuerdo para que la Alcaldía de Cartagena cuente con recursos para intervenir escenarios deportivos y recreativos.

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“Intervenir estos espacios no sólo son de interés estratégico y de fortalecimiento de la infraestructura comunitaria, sino que también se trata de promover el encuentro familiar, los mejores proyectos sociales y respaldar nuevas acciones en materia de deporte y recreación”, indicó Dumek Turbay.

La principal inversión de este programa de recuperación de entornos recreativos y familiares se destinará a la intervención urbanística, de infraestructura, arquitectónica y de las zonas verdes en el Parque Lineal de Crespo.

Esta rehabilitación, tras ser el escenario entregado por la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que por años lo controló, representa un paso fundamental para la ejecución del Gran Malecón del Mar, proyecto que se extenderá desde el sector de Playa Azul y se conectará con el actual Parque Lineal de Crespo.

Ahora, el Parque Lineal de Crespo tendrá armonía con el Gran Malecón del Mar para convertirse en una de sus amenidades, estaciones de descanso, recreación y encuentro familiar; así como de entrada y salida al malecón.