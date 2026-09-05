Reconocimiento a lideresas indígenas de 13 pueblos en Bogotá

La capital reconoció el liderazgo de las mujeres indígenas de 13 pueblos que viven en la ciudad, durante una jornada de conmemoración realizada en el Cabildo Inga. El encuentro puso en el centro sus historias, saberes y procesos de organización comunitaria.

La actividad hizo parte del Día Distrital de las Mujeres Indígenas, establecido mediante el Decreto 865 de 2019. Esta fecha busca reconocer las luchas de estas mujeres por sus derechos, su identidad cultural y la permanencia de sus comunidades.

La jornada sirvió para visibilizar el papel político y comunitario que cumplen las mujeres indígenas. A través de mingas, círculos de palabra y espacios de concertación, participan en decisiones relacionadas con el gobierno propio, la organización y el bienestar de sus pueblos.

Durante el encuentro se realizó un ritual de armonización (ceremonia sagrada orientada a equilibrar la energía personal, comunitaria o territorial y expresar gratitud a la naturaleza) dirigido por autoridades y representantes de la medicina ancestral. También hubo espacios de diálogo sobre liderazgo y gobernabilidad, además de muestras culturales y artísticas.

“Ellas también construyen esta ciudad y la enriquecen con sus saberes”, afirmó Lina Tatiana Lozano Ruiz, directora de Enfoque Diferencial de la Secretaría Distrital de la Mujer. La funcionaria también destacó que son las mujeres quienes cumplen un papel fundamental en la permanencia de sus pueblos y culturas.

Sin embargo, reconocer su liderazgo también implica hablar de las dificultades que enfrentan. Las mujeres indígenas pueden sufrir situaciones de violencia, discriminación y desigualdad relacionadas tanto con su género como con su pertenencia étnica.

Por eso, el Distrito señala que reconocer su fortaleza no significa ignorar esas problemáticas, sino garantizar que tengan una participación efectiva en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus comunidades.

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En esa línea, la Secretaría Distrital de la Mujer trabaja junto al Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas, la Consejería Distrital de Mujeres Indígenas y representantes de los 13 pueblos.

El acompañamiento también se refleja en sus servicios. Entre enero de 2024 y julio de 2026, la entidad atendió a 1.024 mujeres indígenas, que recibieron un total de 4.687 atenciones.

La conmemoración cerró con el mensaje de mantener el acompañamiento a las lideresas indígenas y avanzar, junto con ellas, en la garantía de sus derechos y en una Bogotá donde sus voces tengan un lugar en las decisiones de la ciudad.