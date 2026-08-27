Pueblos indígenas de Quibdó denuncian abandono

Quibdó

Las comunidades Wounaan, Embera, Inga y Kuna aseguran que las ayudas entregadas tras la emergencia son insuficientes y que no llegan directamente a las familias afectadas.

También denuncian que varias viviendas de madera, pese a estar en riesgo de colapso, no han sido reconocidas como dañadas por las autoridades. A esto se suma la falta de acceso a educación para los niños y la necesidad de comprar agua, pese a la riqueza hídrica del territorio.

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Los líderes indígenas además piden investigar presuntas irregularidades en el manejo de recursos y cuestionan la entrega de kits con insignias de Israel, cuyo origen no ha sido explicado. Las comunidades piden una respuesta estatal con enfoque prioritario y atención directa a las familias afectadas.

A esto se suman denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades sobre un posible manejo irregular de recursos destinados a la atención de la emergencia. Las comunidades también cuestionaron la entrega de algunos kits que, según su denuncia, llevaban insignias de Israel, sin que hasta ahora tengan una explicación sobre el origen de esos elementos.