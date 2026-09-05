“No tiene sentido que haya pobreza en el suelo y riqueza en el subsuelo”: presidente de la ANM

En el marco del Congreso Nacional de Minería 2026, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Juan Camilo Valencia, anunció una transformación de la entidad para reenfocar su misionalidad y contribuir a que ese sector en Colombia sea más competitiva en los mercados internacionales.

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“Es inconcebible que no estemos explotando la riqueza que tenemos para el bienestar de todos los colombianos. No tiene sentido que haya pobreza en el suelo y riqueza en el subsuelo”, señaló.

En su intervención desde Cartagena, el máximo directivo de la ANM reveló que actualmente la Agencia destina el 95 % de su capacidad institucional a la atención de trámites y apenas el 5 % a promover y fomentar la minería colombiana, y se comprometió a revertir esta proporción y a trabajar de la mano con los empresarios del sector.

Como parte del proceso de modernización de la entidad, explicó que se fortalecerá la articulación con las demás entidades del Estado que intervienen en los asuntos mineros, con el propósito de unificar procesos y procedimientos y facilitar la actividad de las empresas para que puedan concentrarse en su principal objetivo: hacer minería.

Finalmente agregó que, para construir un país competitivo en materia minera, también es necesario contar con una autoridad minera competitiva. Para ello, destacó la importancia de mantener una retroalimentación permanente con el gobierno Nacional, las entidades territoriales y las empresas del sector, de manera que las decisiones de la entidad respondan a las necesidades y desafíos de la industria.

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