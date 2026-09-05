Maluma y Beyoncé sorprenden con nueva colaboración que rinde homenaje a Celia Cruz

Maluma y Beyoncé unieron sus voces en “Cuerpo (Tumbao)”, una nueva canción que mezcla sonidos latinos y urbanos con un homenaje a una de las grandes figuras de la música, Celia Cruz.

El tema hace parte de la edición deluxe de B’Day, el segundo álbum de estudio de Beyoncé, que fue relanzado el 4 de septiembre de 2026 para celebrar el cumpleaños número 45 de la artista y los 20 años de este trabajo musical.

La canción llama especialmente la atención porque incorpora un sample de “La negra tiene tumbao”, uno de los grandes clásicos de Celia Cruz. De esta manera, Beyoncé y Maluma conectan sonidos contemporáneos con el legado de la recordada “Reina de la Salsa”.

El propio Maluma reaccionó al lanzamiento en sus redes sociales con evidente emoción. El colombiano compartió una imagen en la que aparece mirando su teléfono mientras escucha la canción y escribió: “Cuerpo (Tumbao) ft. Beyoncé. Out Now”.

Para el artista paisa, esta colaboración representa otro momento importante dentro de su carrera internacional. Maluma ya ha trabajado anteriormente con grandes nombres de la música como Madonna, Jennifer Lopez, The Weeknd, Shakira y Jason Derulo, entre otros.

Beyoncé, por su parte, también tiene una amplia historia de colaboraciones con artistas latinos. Antes de este lanzamiento trabajó con Shakira en “Beautiful Liar”, Alejandro Fernández en “Amor gitano” y J Balvin y Willy William en el remix de “Mi Gente”.

La presencia de Celia Cruz en “Cuerpo (Tumbao)” no es casual. De acuerdo con la información relacionada con el lanzamiento, Beyoncé ha destacado su admiración por la cantante cubana y por la manera en que defendió su identidad, su cultura y su forma de entender la música.

El sample de “La negra tiene tumbao” encaja así con una canción que busca transmitir seguridad, fuerza y confianza, mientras lleva el sonido de Celia Cruz a una nueva generación.

La edición deluxe de B’Day también incluye otras colaboraciones llamativas, entre ellas una versión póstuma con Selena Quintanilla y la participación del rapero puertorriqueño Voltio.

Con “Cuerpo (Tumbao)”, Maluma suma así una nueva colaboración internacional y comparte escenario musical con Beyoncé en una canción que, además, mantiene vivo el legado de Celia Cruz.