Incendio y naufragio de motonave en la bahía de Cartagena

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, con relación al incendio y posterior naufragio de la motonave “Fortune”, ocurrido este viernes 4 de septiembre del año en curso, en el sector de la Marina Santa Cruz, bahía de Manga, informa a la opinión pública que:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

• Sobre las 4:20 p. m., la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima de la Capitanía de Puerto de Cartagena recibió el reporte de la emergencia e inmediatamente coordinó con la Estación de Guardacostas de Cartagena de la Armada de Colombia, quien desplegó tres Unidades de Reacción Rápida (URR) para atender la situación. De igual manera, el remolcador GPC BARU de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) hizo presencia en el área para apoyar las labores de atención y control del incendio. Durante la emergencia, no se presentaron personas afectadas.

• La motonave “Fortune”, con matrícula número CP-04-1712, se encontraba atracada en Marina Santa Cruz. Durante la conflagración, no se encontraba personal a bordo y no se ejecutaba ninguna maniobra. Como medida preventiva, el personal de la marina procedió a liberar la embarcación de su posición de atraque, evitando la propagación del incendio y la afectación de las demás embarcaciones ubicadas en el sector.

• Posteriormente, la embarcación fue trasladada y ubicada en un área abierta frente a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), con el fin de reducir riesgos para otras embarcaciones y evitar una posible obstrucción del canal de acceso al puerto.

• El incendio fue atendido y controlado. Sin embargo, posteriormente, la motonave naufragó. Ante esta situación, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), de la DIMAR realizará en las próximas horas un levantamiento batimétrico en el área, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad para la navegación y determinar si se presenta alguna afectación al medio marino.

• Asimismo, se pondrá en marcha un plan para la reflotación y posterior retiro de la motonave “Fortune”, de acuerdo con las condiciones de seguridad y las disposiciones establecidas por la Autoridad Marítima Colombiana.