¿Ha sentido estrés ‘post vacaciones’? Es real y la ciencia reveló 2 factores clave de por qué pasa

Si hay un común denominador en el ser humano desde su infancia hasta su época adulta es, entre otras cosas, el choque que genera en materia mental y física el regreso al trabajo o el regreso a clases luego de un determinado periodo de vacaciones.

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La ciencia se ha encargado de denominar este fenómeno como el síndrome post vacacional o post vacaciones.

Ahora, la misma se encargó de revelar que en el cuerpo estaría la respuesta del porque este tipo de estrés puede empeorar: dos nutrientes serían la respuesta.

¿Existe realmente el síndrome ‘post vacaciones’?

Pues bien, la realidad es que sí, y este síndrome no consiste sino en más que la complejidad que le genera al ser humano volver a su rutina, como el trabajo o el desarrollo académico, luego de un periodo prolongado de descanso.

“La vuelta de las vacaciones es una experiencia desagradable que puede afectar a gran parte de la población. Y es normal”, explicó en su página web la reconocida revista National Geographic.

Y es que, según mencionan, este síndrome y sus sensaciones se genera por el estrés que causa en la persona volver a su rutina. “Este sistema adaptativo se encarga de evaluar el entorno de forma continua y emitir respuestas, ya sea a nivel físico, fisiológico o psicosocial”, agregó NatGeo.

¿Y por qué se causa y agudiza?

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Según reveló la revista, este síndrome, causado por el estrés principalmente, se da y se agudiza por la falta de dos principales nutrientes en el cuerpo humano: magnesio y la vitamina B12.

Estas vitaminas están directamente relacionado con el sistema nervioso del ser humano y, según la publicación, “sus carencias podrían explicar parte del estrés que sufre la gente que comienza a trabajar”.

En el caso del magnesio, la revista cita a la Sociedad Española de Nutrición, la cual estima que “alrededor del 80 % de la población no ingiere suficiente magnesio con su dieta habitual”. Explican, así, que en periodos vacacionales, “donde las dietas suelen ser más laxas que en el resto del año, el consumo de magnesio también puede disminuir, lo que acaba generando un déficit aún mayor de este mineral”.

Esto afectaría, precisamente, al sistema nervioso de la persona. “Los síntomas subclínicos de la falta de magnesio son muy variados y van desde el cansancio, la fatiga, los calambres y el nerviosismo, hasta la dificultad para dormir”, algunos de los mismos que agudizan el estrés cuando se regresa al trabajo.

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En el caso de la vitamina B12, sin esta, “los impulsos nerviosos no se transmiten de forma tan eficiente y, por tanto, pueden producirse calambres y flojera. Por tanto, el déficit de B12 puede empeorar cuadros de anemia y por este motivo, provocar sensación de cansancio”, otro síntoma del síndrome.

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