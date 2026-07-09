¿Qué come Erling Haaland? Así es la ‘dieta ancestral’ vikinga que incluye 6.000 calorías diarias

Pocos jugadores en el futbol contemporáneo han tenido la capacidad de adaptar su forma física y su preparación al éxito y la consecución de logros deportivos, como lo ha hecho el noruego Erling Haaland.

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Además de estar en la lucha por el botín de oro de goleador de la Copa del Mundo, Haaland es con 25 años el máximo goleador histórico de su selección, con más anotaciones que partidos jugados.

Uno de los puntos que más sorprende de la imponente capacidad física de Haaland es su estricta preparación, la cual incluye una estricta rutina de entrenamiento y recuperación, siendo la alimentación uno de los pilares fundamentales para que el ‘cyborg’ se mantenga en plenitud de condiciones.

¿En qué consiste la dieta ancestral de Haaland?

De acuerdo con reportes de varios medios y entrevistas, Erling Haaland tiene una ingesta de hasta 6.000 calorías diarias, que son casi el doble de lo que un adulto promedio consume al día.

Según explicó el mismo futbolista en un video de su canal de YouTube, prioriza los alimentos sin procesar; en particular destaca el consumo de órganos como el corazón o el hígado, que son fundamentales en su dieta.

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Este tipo de alimentación se le llama Dieta Ancestral por su origen en la tradición popular de pueblos como los escandinavos, cuyas raíces celebra constantemente el delantero noruego. Además, todo lleva un estricto control nutricional, manejado por expertos y un chef personal en Manchester.

Haaland ha remarcado la importancia del origen y el procesamiento, siendo esta la mayor diferencia con la comida rápida y de cadena.

“La gente dice que comer carne no es saludable, ¿cuál carne? ¿La de los restaurantes de comida rápida o la de la vaca que está comiendo hierba aquí mismo?”, dijo en 2022.

¿Qué hay en el menú de Haaland?

A partir del documental Haaland: The Big Decision (2022), el goleador escandinavo dio a conocer muchos de los alimentos que hacen parte de su estricta dieta.

En cuanto al desayuno, el huevo es protagonista, además del pan de masa madre, acompañado por café con leche endulzado con miel cruda. Cabe anotar que el futbolista declaró en un video en el que muestra su día a día que considera al café un “superalimento”.

Para el plato fuerte en el almuerzo, Haaland suele optar por arroz, pescado y vegetales como una opción de fácil digestión para acompañar el entrenamiento.

En la cena suele haber hígado y corazón de vaca, además de otros cortes de carne roja como el bife ancho y el popular tomahawk, conocido también en Colombia como churrasco con hueso.

“Otras personas no comen esto (...) pero me importa el cuidado de mi cuerpo”, dice Haaland en el documental, mientras destaca que lo más importante de la comida es que sea lo menos procesada posible, de origen local y de buena calidad.

También su alimentación incluye el “ritual” de comer la lasaña especial que prepara su padre Alf-Inge al terminar cada partido en casa. Sin embargo, no todo es perfección y control, puesto que un reportaje de The Sun mostró que ocasionalmente Haaland “peca” con la pizza de kebab, que es una de sus comidas favoritas.