La inesperada eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 en octavos de final ante Suiza dio al traste con las altas expectativas que, desde jugadores hasta hinchas, se habían trazado en cuanto a lograr una participación histórica.

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Ante esta situación, es de esperarse que una parte considerable de los seguidores del fútbol en Colombia se sientan decepcionados y desalentados. Coloquialmente, se le llama ‘tusa futbolera’ a esta sensación de desasosiego que pueden sentir, tras la derrota, quienes se identifican de forma más profunda con un equipo de fútbol.

Más allá de que para muchos pueda considerarse un simple malestar externo y pasajero, vale la pena revisar qué dice la psicología en la actualidad sobre el impacto de la ‘tusa’ en la salud mental de los hinchas y cómo hallar maneras de distraer la mente tras una derrota dolorosa.

¿Tusa futbolera? Estos 5 hábitos saludables pueden ayudar a superarla según la psicología. Getty Images / Soccrates Images Ampliar ¿Tusa futbolera? Estos 5 hábitos saludables pueden ayudar a superarla según la psicología. Getty Images / Soccrates Images Cerrar

¿Existe la ‘tusa futbolera’ según la psicología?

De acuerdo con el portal especializado Thriveworks, “depresión del hincha” es un término que se emplea -informalmente- para describir las emociones intensas que experimentan los seguidores de un equipo cuando este sufre una pérdida deportiva significativa.

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Sin embargo, aunque la psicología sí se ha ocupado del asunto, lo cierto es que este estado emocional se reconoce como temporal y no entra en la categoría de un desorden mental sujeto a diagnóstico.

De hecho, la Asociación Americana de la Ansiedad y la Depresión (ADAA en inglés) ha sugerido directamente que a esta sensación se le debería denominar sports fan blues en inglés; en ese sentido, aunque la palabra blues no tiene una contraparte precisa en español, esta definición encaja mejor con expresiones como “tusa deportiva” o “bajón postpartido”.

¿Tusa futbolera? Estos 5 hábitos saludables pueden ayudar a superarla según la psicología. Getty Images / Anadolu Ampliar ¿Tusa futbolera? Estos 5 hábitos saludables pueden ayudar a superarla según la psicología. Getty Images / Anadolu Cerrar

¿Por qué las personas sufren por una derrota deportiva?

El portal Healthline se refiere a la teoría de la identidad social para explicar el comportamiento de los hinchas frente a los equipos deportivos con los que estos se sienten identificados.

Los fanáticos hacen un esfuerzo tanto económico como emocional para mostrar su apoyo a un equipo. Este se manifiesta en acciones como la compra de camisetas y elementos alusivos, asistencia a juegos y eventos e incluso el uso de expresiones y un vocabulario común dentro de la hinchada.

Dicho nivel de identificación puede generar resultados positivos, asociados con la percepción de las victorias del equipo como propias. Esto puede aumentar emociones positivas que mejoran la autoestima y la autopercepción.

Sin embargo, en la derrota también puede ocurrir todo lo contrario y los fanáticos pueden percibir síntomas depresivos como:

Tristeza persistente

Pérdida de interés en otras actividades

Cambios de apetito

Afectación de patrones de sueño

Sensación de impotencia y culpa

Dificultad para concentrarse

Manifestaciones físicas como la fatiga

Algunos incluso dejan de identificarse con el equipo para protegerse emocionalmente, en lo que en la psicología se denomina “cortar con el fracaso reflejado” (CORFing en inglés).

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5 hábitos saludables para superar la tusa deportiva

De acuerdo con expertos en psicología y salud mental, estos son cinco hábitos beneficiosos para la salud mental, que son clave para sobrellevar el malestar por los malos resultados deportivos:

Ponerle límite temporal a las emociones y hablar al respecto

Los expertos recomiendan mantenerse en contacto con otras personas y permitirse un tiempo para sentir las emociones más profundas luego de una derrota dolorosa, “ventilando” estas sensaciones como una experiencia colectiva.

También es importante acordar un tiempo límite para tomar distancia de este malestar, dedicándose a otros temas o actividades y no permanecer “rumiando” los pensamientos negativos.

Healthline sugiere limitar el tiempo en redes sociales tras la derrota, así como la escucha de los análisis postpartido que pueden ser desencadenantes de la ‘tusa deportiva’.

Distraerse con actividades que ayuden a liberar el estrés

Los hinchas que ven a su equipo perder pueden tener niveles más altos de cortisol producto del estrés. Por ello se recomienda involucrar en actividades que ayuden a liberarse de esta sensación.

En ese sentido, se recomiendan actividades como caminar, escuchar música, leer, escribir, hacer técnicas de respiración, practicar yoga e, incluso, según la ADAA, comenzar a ver otro deporte.

Descubrir nuevos hobbies y aficiones

Estudios indican que hacer parte de múltiples actividades de esparcimiento o hobbies puede estimular el crecimiento personal y el manejo del estrés, así como proveer la sensación de pertenencia a una comunidad, tal como en el caso de los deportes.

Healthline señala que existen diversos tipos de hobbies que entran en el espectro de la creatividad, inteligencia, actividades físicas y también sociales, por lo que vale la pena explorar diversas opciones.

Hacer actividad física

Según un estudio de 2018, entre 10 y 30 minutos de ejercicio pueden favorecer el buen humor y la energía, fomentando el aumento de los niveles de dopamina, los mismos que se reducen con una derrota deportiva.

Entre las actividades recomendadas está la práctica deportiva (fútbol, baloncesto, tenis, etc.), caminar, hacer ciclismo, correr, senderismo, natación, entre otras.

Recordar que no tenemos responsabilidad en los resultados deportivos (esperar)

Una de las recomendaciones más comunes entre los expertos está relacionada con entrar en conciencia de que los resultados de un partido están completamente por fuera de nuestro control.

“Se puede estar decepcionado de un equipo, pero eso no significa estar decepcionado de uno mismo”, señala Healthline.

En la mayoría de los casos, como señala Thriveworks, se trata de un malestar pasajero, que debemos aprender a sobrellevar a nuestra manera. En casos en que los síntomas de depresión prevalezcan durante al menos dos semanas, lo mejor es consultar a un profesional de salud mental.

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