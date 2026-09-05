En Bocagrande cayó presunto agresor sexual requerido por acceso carnal abusivo con menor de 14 años

En desarrollo de la ofensiva frontal contra los delitos que afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes, la Policía Nacional en Cartagena, logró en las últimas horas la captura de un hombre requerido mediante orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, en el barrio Bocagrande.

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La captura se hizo efectiva gracias a las actividades de registro, control y verificación de antecedentes adelantadas por uniformados de la Zona de Atención. Durante el procedimiento, los policías lograron capturar alias “Derwin” de 44 años, sobre quien pesaba una orden judicial vigente expedida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento. El ciudadano era requerido por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años.

Tras su captura, alias “Derwin” fue puesto a disposición de las autoridades competentes donde deberá responder por el delito en mención. En lo corrido del año se han capturado a 454 personas por delitos sexuales.

El señor Coronel Carlos Julio Esteban Blanco comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena (E), sostuvo “La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad física, psicológica o sexual, a través de la línea de emergencia 123 o los canales institucionales habilitados.”