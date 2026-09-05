Embajador de China en Colombia visitó TransCaribe para conocer la nueva flota del sistema

El embajador de la República Popular China en Colombia, Zhu Jingyang, visitó la sede administrativa y el patio dos de TransCaribe para conocer de primera mano la nueva flota adquirida por el Distrito de Cartagena en su país, y los avances del proyecto de modernización del sistema de transporte público liderado por el alcalde mayor, Dumek Turbay Paz.

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Durante la reunión, el equipo de TransCaribe presentó al diplomático las características de los vehículos adquiridos en Dandong, China, así como los avances en su incorporación a la operación. La delegación explicó el comportamiento de los nuevos buses y las condiciones técnicas bajo las cuales fueron diseñados para responder a las necesidades particulares de Cartagena.

Actualmente, 17 de los 55 nuevos buses adquiridos por el Distrito ya se encuentran en operación. Se trata de busetones destinados principalmente al fortalecimiento de las rutas alimentadoras y complementarias del sistema. Los restantes vehículos corresponden a 27 padrones, cinco articulados y seis buses eléctricos, que están en proceso de traslado hacia Cartagena.

Durante el encuentro, el embajador Zhu Jingyang manifestó su satisfacción por conocer directamente el proyecto y destacó el valor de este tipo de cooperación para mostrar el desempeño de los productos y tecnologías provenientes de China.

“Quería felicitar en nombre de la Embajada China en Colombia al señor alcalde, a la Alcaldía de Cartagena y también a TransCaribe por esta nueva cooperación, comprar buses de gas natural y también buses eléctricos para ampliar la flota de su sistema de transporte público. Yo creo que estamos avanzando en la dirección correcta de la transición energética”, señaló.

El diplomático resaltó especialmente la incorporación de tecnologías de bajas y cero emisiones dentro del proceso de modernización de TransCaribe.

“Cartagena es mi destino favorito para el turismo aquí en Colombia, y para articular un ambiente más sostenible, la flota de buses eléctricos y de gas natural provenientes de China es una contribución muy importante. Cuentan con nuestro apoyo y nuestra compañía para el avance de este proyecto”, afirmó Zhu Jingyang.

“Para TransCaribe y para nuestra ciudad, la visita del embajador Zhu Jingyang representa una oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación entre China y Cartagena y ratifica el respaldo a un proyecto que busca mejorar la calidad del servicio mediante una flota más moderna, segura, confortable y tecnológicamente avanzada”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.