El Teatro Adolfo Mejía abre sus puertas a una variada agenda cultural durante el mes de septiembre

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC) invita a cartageneros y visitantes a programarse con la oferta artística que llegará durante septiembre al Teatro Adolfo Mejía, reconocido como Bien de Interés Cultural (BIC) de la nación. La franja mensual de la Temporada TAM reúne eventos de trayectoria y las propuestas seleccionadas a través de la Convocatoria Pública del IPCC.

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La agenda se abrió el miércoles 2 de septiembre con el lanzamiento oficial de la XVII edición del Festival Voces del Jazz, evento que tendrá sus jornadas principales de conciertos los días 25 y 26 de septiembre. Esta propuesta, enfocada en la circulación de artistas internacionales de jazz y latinjazz del Caribe, se desarrolla en alianza con la Red Nacional de Teatros y está dirigida a la franja de adultos, con boletería gestionada en la plataforma del festival.

El ciclo de presentaciones continúa con los proyectos ganadores de la convocatoria del IPCC. El sábado 12 de septiembre a las 5:00 p.m., el público podrá disfrutar del montaje de teatro comunitario Las Mujeres del Maíz, a cargo de Ruleli Corporación. La obra está diseñada para la franja familiar, bajo la modalidad de aporte voluntario.

Posteriormente, el jueves 17 de septiembre, a las 7:00 p.m., el escenario recibirá a Charly Quintana con el lanzamiento de su proyecto musical Yurak, un espectáculo para público adulto con entrada libre. La programación de los ganadores de la convocatoria se completa el sábado 19 de septiembre a las 6:00 p.m. con la puesta en escena dramática Un Sol Amarillo, dirigida por Yasser Ballestas y basada en la obra de César Brie, con boletería en TuBoleta.com.

La directora general del IPCC, Shirley Tuñón, destacó el valor de esta oferta cultural señalando que: _"Desde el IPCC seguimos garantizando que nuestro Teatro Adolfo Mejía se consolide como un espacio vivo para el encuentro ciudadano y el disfrute del arte. Invito a toda la ciudadanía a habitar este escenario patrimonial, respaldar la circulación de las agrupaciones ganadoras de nuestra convocatoria pública y acompañar los grandes eventos que dinamizan la agenda cultural de Cartagena durante este mes"._

Con esta programación, la Alcaldía Mayor de Cartagena y el IPCC ratifican su compromiso con la circulación de las artes, la democratización del patrimonio y el impulso constante al sector cultural de la ciudad.