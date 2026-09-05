El empresario Elías Beirouti que hizo de una motocicleta el origen de un gigante industrial

Con una visión respaldada más por la confianza y la perseverancia que por el capital, transformó un proyecto nacido con recursos limitados en uno de los conglomerados automotrices más influyentes de Venezuela, convirtiéndose en un referente de innovación, resiliencia y crecimiento empresarial.

Bajo su liderazgo, Bera Motorcycles se consolidó como la marca líder del sector de dos ruedas en el país, gracias a una estrategia que apostó por la manufactura local, la integración de una extensa red de distribución y la diversificación de productos orientados a las necesidades reales de millones de venezolanos.

Beirouti nunca vio las motocicletas únicamente como un negocio. Desde el inicio entendió que la movilidad es un factor de desarrollo económico. “Una moto puede representar trabajo, progreso y la posibilidad de que una familia salga adelante”, ha expresado en diversos encuentros empresariales.

Uno de los momentos decisivos en la historia de Bera fue la transición de una operación basada en importaciones hacia la consolidación de una planta de ensamblaje propia. Esa decisión permitió optimizar costos, garantizar repuestos originales y elevar los estándares de calidad, sentando las bases para convertir a la compañía en una referencia nacional.

La expansión no se limitó a las motocicletas. La corporación desarrolló divisiones especializadas como Bera Parts y Bera Outlet, ampliando su ecosistema comercial y fortaleciendo la experiencia de los usuarios.

Lejos de conformarse con el liderazgo alcanzado, Elías Beirouti se encuentra impulsando una nueva etapa de crecimiento con proyectos que buscan diversificar el holding. Entre ellos destacan Bera Wave, Bera Cars y Bera Oil iniciativas que forma parte de la visión estratégica para los próximos 10 años y que refleja la intención de llevar a la corporación hacia nuevos mercados y sectores.

La apuesta por la diversificación representa mucho más que una expansión de portafolio. Se trata de una señal de evolución empresarial que busca responder a las nuevas tendencias de consumo, ampliar el alcance internacional de la marca y consolidar una plataforma de negocios capaz de competir en diferentes segmentos.

En una región donde la innovación suele asociarse a las grandes multinacionales, Beirouti apuesta por demostrar que desde Venezuela también pueden surgir modelos empresariales con capacidad de crecimiento y proyección continental.

La filosofía de liderazgo del empresario está basada en la disciplina, la resiliencia y la cercanía con las comunidades. Esa visión se refleja en iniciativas de responsabilidad social como Bera Salud, programa que ha beneficiado a miles de familias mediante jornadas médicas y acciones de asistencia comunitaria.

A ello se suman programas de apoyo al deporte, campañas de seguridad vial, respaldo a emprendedores y proyectos destinados a niños y adultos mayores, reafirmando la idea de que el crecimiento empresarial debe ir acompañado de impacto social.

Su trayectoria ha sido distinguida con reconocimientos como el premio Personaje del Año de la Asociación Mundial de Periodistas, el Tacarigua de Oro como Empresario del Año en 2024 y 2025, el Premio Occamy’s y un Doctorado Honoris Causa otorgado en México, entre otros galardones que destacan su aporte al desarrollo industrial iberoamericano.

Sin embargo, Beirouti suele afirmar que el reconocimiento más importante no proviene de los trofeos, sino de los usuarios que encuentran en Bera una herramienta para construir su futuro.

Mientras la industria automotriz mundial se dirige hacia la movilidad sustentable, Elías Beirouti ya trabaja en la siguiente fase de crecimiento de su corporación. Su hoja de ruta contempla la expansión internacional, la diversificación con proyectos como Bera Cars, Bera Agro, Bera Café, Bera Oil y Bera Wave, además de consolidar a la empresa como un aliado estratégico para la productividad y el desarrollo económico.

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