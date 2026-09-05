De la Costa Caribe para el mundo: Jonathan Aduen es reconocido por Billboard Argentina

El talento de la Costa Caribe colombiana vuelve a ser protagonista en escenarios internacionales. Jonathan Aduen, comunicador y estratega de medios, fue destacado por la prestigiosa revista Billboard Argentina en una publicación que reconoce sus años de trayectoria y su trabajo en el posicionamiento de artistas, marcas y figuras públicas.

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Este reconocimiento representa un motivo de orgullo para la región Caribe, desde donde Jonathan Aduen ha construido gran parte de su carrera profesional, trabajando en el desarrollo de estrategias de comunicación, relaciones públicas y posicionamiento mediático para talentos de diferentes géneros musicales.

A través de Agencia AD, Aduen ha desarrollado estrategias de comunicación que combinan medios digitales, generación de contenidos, prensa y viralización, logrando llevar historias y proyectos de artistas colombianos y latinoamericanos a diferentes plataformas y mercados.

Su experiencia también está ligada a los medios de comunicación, donde ha participado como presentador y ha trabajado en espacios vinculados al entretenimiento y la música en Colombia y México.

El reconocimiento de Billboard Argentina se suma a una trayectoria que continúa creciendo y que tiene como punto de partida la Costa Caribe colombiana.

“Recibir este reconocimiento de Billboard es una gran satisfacción y, al mismo tiempo, una responsabilidad. Me llena de orgullo representar a mi tierra y demostrar que desde la Costa Caribe podemos construir proyectos con alcance internacional”, expresó Jonathan Aduen.

Con este nuevo reconocimiento, Jonathan Aduen reafirma su apuesta por la comunicación estratégica y el posicionamiento de talentos, llevando el nombre de la Costa Caribe a nuevos escenarios de la industria musical y del entretenimiento latinoamericano.

https://www.instagram.com/jonathanaduen?igsi=MXFmbDZxMzU2NGUxbw==