Capturado hombre investigado por presunta participación en un homicidio en el barrio Nelson Arango

Las puertas de una casa en el barrio San Pedro Marti, fueron golpeadas por el ariete táctico del Grupo de Operaciones Especiales GOES de la Policía Nacional en Cartagena, para cumplir con una orden de allanamiento en la vivienda, donde residía alias “palenque”, un presunto integrante de la estructura criminal “salsas nueva generación” y quien estaría vinculado a un homicidio perpetrado por un grupo de hombres en el barrio Nelson Arango, sector Villa Carmen, la noche del 21 de Julio de 2026.

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La investigación de ese hecho fue asumida por los investigadores del grupo de vida de la SIJIN, quienes de forma rápida y eficiente, lograron recolectar información y elementos materiales probatorios suficientes, y así obtener la orden de allanamiento, para encontrar más evidencia física que permitiera la captura de este presunto actor criminal.

“En este operativo, se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola marca Jerico, un proveedor y 26 cartuchos calibre 9mm, lo que permitió que esta persona fuera capturada en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego”, afirmo el Teniente Coronel Alejandro Salgado, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Las autoridades confirmaron que alias “palenque” registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y lesiones personales.

Estos operativos, las capturas y el incremento de las labores de inteligencia e investigación judicial, han permitido una reducción del -22% en el delito de homicidio en la metropolitana de Cartagena.