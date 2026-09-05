Capturado en Malagana por presunto abuso sexual contra una mujer

Un presunto agresor sexual de 21 años fue capturado por la Policía Nacional en el corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates, Bolívar, señalado de su presunta participación en un caso de acceso carnal violento ocurrido contra una mujer.

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La captura fue realizada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes ubicaron al investigado en la calle principal de Malagana y materializaron la orden judicial que pesaba en su contra.

De acuerdo con las labores investigativas adelantadas por las autoridades, los hechos que dieron origen al proceso habrían ocurrido el pasado 17 de agosto de 2026 en ese mismo corregimiento.

Según la investigación, el hoy capturado presuntamente habría amenazado de muerte a la víctima para someterla y posteriormente abusar sexualmente de ella. Las circunstancias del caso hacen parte del material que será presentado ante las autoridades judiciales competentes.

La Policía informó además que, al verificar los antecedentes del detenido en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), aparecen anotaciones por los delitos de fuga de presos, extorsión y lesiones personales.

“Rechazamos cualquier forma de violencia contra las mujeres. Nuestros investigadores continuarán trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la integridad y dignidad de las personas”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El oficial también reiteró el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia sexual o violencia basada en género, con el propósito de activar las rutas institucionales de atención, protección e investigación.

Tras su captura, el hombre será dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso de judicialización. Será un juez de la República quien determine su situación jurídica y eventual responsabilidad frente a los hechos investigados.