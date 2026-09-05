Afinia anuncia interrupciones programadas por trabajos de ISA Energía en Bolívar

Afinia, filial del Grupo EPM, informa a sus clientesque, con motivode los trabajos que adelantará ISA Energía para el cambio de un autotransformador, será necesario realizar interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica en diferentes municipios de Bolívar.

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Las labores, que hacen parte de las actividades de mantenimiento y modernizaciónde la infraestructura eléctrica, se desarrollarán entre el 10 y el 13 deseptiembre y requerirán la suspensión temporal del servicio en varios circuitos operados por Afinia,con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

JUEVES, 10 DE SEPTIEMBRE

Línea 5104: de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural y urbana de los municipios de San Estanislao, San Cristóbal y Soplaviento. En rural de Repelón (Atlántico): Villa Rosa y El Porvenir.

SÁBADO Y DOMINGO, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE

Circuitos El Carmen 1, El Carmen 2, El Carmen 3 y El Carmen 4: de 6:00 p. m. del sábado 12 de septiembre a 2:00 a. m. del domingo 13 de septiembre, en zona urbana y rural de El Carmen de Bolívar y parte de San Jacinto.En zona rural de Ovejas (Sucre): CerroLa Pita, Puebloy El Palmar.

Circuitos San Jacinto 1 y San Jacinto 2: de 6:00 p. m. del sábado 12 de septiembre a 4:00 a. m. del domingo 13 de septiembre, en zona urbana y rural de San Jacinto, San Juan Nepomuceno y El Guamo, y sectores aledaños a la carretera que conduce de El Carmen a San Jacinto.

Circuitos Calamar1, Calamar 2 y Calamar3: de 6:00 p. m. del sábado 12 de septiembre a 2:00 a. m. del domingo 13 de septiembre, en zona urbana y rural de Calamar y Arroyohondo.

Circuitos Zambrano 2y Zambrano 3: de 6:00 p. m. del sábado 12 de septiembre a 5:00 a. m. del domingo 13 de septiembre, en zona urbanay rural de Zambrano y Córdoba.