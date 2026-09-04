Vicepresidente confirmó inversión de 2.000 millones de euros de Empresarios de la Unión Europea

El anuncio lo hizo desde Cartagena el Vicepresidente José Manuel Restrepo, en un encuentro con ejecutivos de las tecnologías participantes del congreso de ANDICOM.

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De esta manera empresarios de la Unión Europea invertirán cerca de $8 billones de pesos en el sector tecnológico de Colombia.

“Estuvimos con los empresarios de este sector, de la Unión Europea. Con 43 de ellos, en donde hicieron, entre otros, anuncios en el sentido de inversiones que vienen a continuación de cerca de 2.000 millones de euros. Eso significa algo más del orden de los 8 billones de pesos para los próximos cuatro años.”

La prioridad de los europeos es llevar conectividad a zonas rurales y de difícil acceso, como los Montes de María en Bolívar o Cumbal en Nariño, con el apoyo de compañías como Hispasat, Nokia y Ericsson.

Desde ANDICOM, invitó a empresarios, emprendedores y líderes del sector tecnológico a sumarse al sueño de país que lidera el presidente Abelardo De La Espriella.

También el Vicepresidente de la República José Manuel Restrepo presentó en ANDICOM 2026 en Cartagena su visión: ‘La Patria Milagro Digital: El Sueño que No Podemos Apagar’, donde hizo un llamado desde el Gobierno Nacional a construir juntos el futuro digital que Colombia merece.

Habló de la relevancia para el ecosistema digital latinoamericano, y todo lo que la Inteligencia Artificial nos puede hacer soñar como país. “En el gobierno de Abelardo de la Espriella, este sector de economías digitales, de servicios basados en conocimiento, de ciberseguridad, de conectividad, infraestructura y tecnología, tiene que ser un sector estratégico para el futuro del país.”

“Me niego a creer que existiendo ANDICOM, un escenario que se ha convertido en un escudo de Colombia y de América latina, y con nuestra capacidad para innovar y crear nuevas tecnologías, no seamos capaces de construir una patria milagro.”