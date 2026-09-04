Seguridad e inversión, claves para fortalecer el sector minero-energético en Colombia

Durante un panel dedicado a la inversión y al desarrollo del sector minero-energético, representantes del Gobierno Nacional y del sector privado analizaron los principales retos que enfrenta Colombia para atraer nuevos capitales y garantizar que estos se traduzcan en mayor desarrollo para las regiones.

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En el encuentro participaron Ana Murgas, presidenta de Naturgas; Juan Camilo Nariño Alcocer, y el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancourt, quienes expusieron sus posiciones frente a la necesidad de fortalecer las condiciones para la inversión en uno de los sectores considerados estratégicos para la economía nacional.

Durante su intervención, Ana Murgas destacó el aporte del sector minero-energético al desarrollo regional y a las finanzas públicas. La dirigente gremial hizo un llamado a fortalecer la inversión y el respaldo institucional para las actividades que, según señaló, generan importantes recursos para las regiones y para el país.

“Hay que aportarle a los sectores que generan más desarrollo regional. No existe sector que le aporte más a la fiscalidad que este sector”, afirmó Murgas.

La discusión también estuvo centrada en las condiciones que requiere Colombia para competir por inversión frente a otros mercados. En ese sentido, uno de los principales puntos planteados fue la necesidad de garantizar seguridad y estabilidad para quienes decidan invertir en el país.

Por su parte, el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancourt, señaló que el Gobierno Nacional trabaja sobre dos pilares fundamentales: garantizar la seguridad física y jurídica. Estas condiciones, explicó, son necesarias para generar confianza y facilitar la llegada de inversión al sector minero-energético.

El debate puso sobre la mesa la importancia de fortalecer las garantías para los inversionistas y, al mismo tiempo, aprovechar la capacidad del sector para generar recursos, empleo y desarrollo en las diferentes regiones de Colombia.