Recuperada motocicleta que fue hurtada en Cartagena

Don Leonardo lloró cuando volvió a verla. Frente a sus ojos estaba otra vez aquella Boxer negra que todavía paga con sacrificio y con la que cada día sale a las calles a ganarse el sustento de su familia. No era solamente recuperar una motocicleta; era recuperar el trabajo, las cuotas pendientes y la tranquilidad de saber que al día siguiente podría volver a rebuscarse la vida.

Leonardo vive en el barrio El Pozón, en Cartagena. Es mototaxista y detrás de cada carrera hay una responsabilidad esperando en casa. La motocicleta también hace parte de la rutina de su pequeño hijo, a quien lleva al colegio antes de continuar una jornada en la que cada peso cuenta.

El jueves 3 de septiembre, hacia las 11:00 de la mañana, salió a trabajar como de costumbre. En inmediaciones de la Terminal de Transportes de Cartagena fue abordado por un hombre que inicialmente preguntó por otra persona. Después le manifestó que necesitaba una carrera hacia el municipio de Santa Rosa. Leonardo aceptó, sin imaginar que aquel servicio terminaría convirtiéndose en una pesadilla.

En medio de lo ocurrido perdió su Boxer CT 100, modelo 2026, color negro y de placas RMG-33H. El golpe fue duro: la motocicleta todavía la están pagando y es una de las principales herramientas con las que Leonardo consigue diariamente el dinero para responder por las necesidades de su hogar.

Mientras la preocupación crecía en la familia, policías de las zonas de atención de la Estación de Policía Villanueva adelantaban labores de patrullaje, verificación y reacción. La respuesta dio resultado: en el barrio Chino fue ubicada y recuperada la motocicleta. Las características coincidían con el vehículo que Leonardo esperaba volver a tener entre sus manos.

“Cada motocicleta que recuperamos puede representar el sustento de una familia. En este caso, nuestros policías actuaron oportunamente y lograron devolverle a un ciudadano su herramienta de trabajo. Esa es la esencia de nuestro servicio: estar presentes cuando la comunidad más nos necesita”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Después de las verificaciones y los trámites correspondientes llegó el momento más esperado. Cuando Leonardo recibió nuevamente su motocicleta, las lágrimas aparecieron. La angustia acumulada dio paso a la emoción. La moto con la que trabaja, lleva a su hijo al colegio y que aún continúa pagando estaba nuevamente con él.

En casa de don Leonardo suelen decir que creen en Dios, pero no en santos. Esta vez, además de agradecerle a Dios, hubo palabras para los uniformados que ayudaron a que la historia tuviera un final diferente. El dueño de la motocicleta lo resumió con una frase sencilla, pero cargada de gratitud: “Los policías se colocaron la diez”. Y así, aquella Boxer negra volvió a El Pozón, no como una moto más, sino como el vehículo que mueve los sueños y el sustento de una familia.