Presidente Abelardo De La Espriella participará este viernes en Cumbre de Gobernadores en Mompox

El Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, participará este viernes en la Cumbre de Gobernadores, convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND), evento que reunirá a los mandatarios departamentales para analizar la agenda común sobre descentralización, finanzas territoriales, salud, regalías, energía y seguridad, entre otros temas.

El encuentro, que tendrá lugar en el municipio de Santa Cruz de Mompox, Bolívar, busca fortalecer el diálogo entre el Gobierno Nacional y las administraciones regionales para establecer las prioridades de cara al nuevo cuatrienio.

La instalación de la jornada estará a cargo del Gobernador de Bolívar, Yamil Arana; el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, y la Gobernadora del Meta y Presidenta de la Federación, Rafaela Cortés.

El Presidente Abelardo De La Espriella intervendrá ante los gobernadores, en un espacio en el que dará a conocer las prioridades del Gobierno Nacional con las regiones.

La Cumbre se plantea como uno de los primeros escenarios de articulación institucional del nuevo periodo presidencial con los mandatarios regionales, alrededor de una agenda orientada a fortalecer la descentralización y atender los principales desafíos económicos, sociales y de seguridad para los territorios.