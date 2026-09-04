Policía recupera cadena de oro en Cartagena y captura a presunto delincuente

En el marco de las acciones de vigilancia y control que adelanta la Policía Nacional en las zonas de mayor afluencia turística de Cartagena, uniformados lograron recuperar una cadena de oro, avaluada en aproximadamente $3.500.000, que había sido hurtada a un turista extranjero.

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Los hechos se registraron en inmediaciones del Camellón de los Mártires, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias, donde integrantes del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional se percataron de la situación y reaccionaron de manera inmediata. Gracias a su oportuna intervención, lograron la captura del presunto responsable, a quien se le realizó un registro a persona hallándole en su poder una cadena de oro la cual fue señalada por el afectado como el elemento hurtado.

El capturado, un ciudadano extranjero de 22 años conocido con el alias de “Robert”, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el delito de hurto.

Finalmente, durante el procedimiento los uniformados hicieron entrega del elemento recuperado a la víctima, quien agradeció la atención y la oportuna reacción de los uniformados.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles y patrullajes en los sectores turísticos y de mayor afluencia de visitantes, con el propósito de prevenir el hurto y garantizar la seguridad de turistas, residentes y comerciantes.