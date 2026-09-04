Piden acelerar la descentralización del Estado en Cumbre de Gobernadores en Mompox

Un contundente llamado a descentralizar el Estado, eliminar las barreras burocráticas que retrasan las inversiones y otorgar mayores facultades a las regiones hizo el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, durante la Cumbre de Gobernadores realizada en el Distrito de Santa Cruz de Mompox y liderada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

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Ante el jefe de Estado y los mandatarios departamentales del país, Arana insistió en que Colombia necesita avanzar hacia un modelo en el que las regiones tengan una mayor capacidad de decisión y ejecución, evitando que los proyectos fundamentales para las comunidades queden durante meses, e incluso años, detenidos en trámites ante los ministerios.

“Buscar la manera de acelerar las viabilidades en los ministerios. Nos demoramos meses buscando viabilidades que nunca salen. ¿Y sabe qué es lo peor, presidente? Y sé que mis compañeros concuerdan conmigo: a veces aprobamos lo que está viabilizado y no lo que realmente necesitan nuestros territorios”, manifestó el gobernador de Bolívar.

Uno de los principales planteamientos del mandatario estuvo relacionado con el sector salud. Arana cuestionó los largos procesos de viabilización técnica que deben surtir las regiones ante el Ministerio de Salud para desarrollar proyectos hospitalarios.

El gobernador propuso otorgar a los departamentos mayores facultades para aprobar y viabilizar proyectos de infraestructura en salud, teniendo en cuenta que las entidades territoriales ya cuentan con responsabilidades similares para otro tipo de obras.

“Si tenemos la facultad para otorgar viabilidades de puentes, ¿por qué no tenemos esas facultades para construir más hospitales para la gente más pobre de nuestros territorios? Usted está a una resolución de poder arreglar problemas que vienen de un rezago histórico en inversiones en salud”, señaló Arana al dirigirse al presidente de la República.

Recursos para atender emergencias

Durante su intervención, el gobernador de Bolívar también planteó la necesidad de liberar y flexibilizar recursos del Sistema General de Regalías para que los departamentos puedan responder con mayor rapidez ante emergencias ocasionadas por desastres naturales.

El mandatario recordó situaciones como la emergencia ocurrida meses atrás en el departamento de Córdoba y los recientes efectos del terremoto que afectó a varias regiones del país, hechos que, según indicó, demuestran la necesidad de que los territorios cuenten con mecanismos financieros ágiles para atender oportunamente a las comunidades.

Arana también insistió en que la gasolina incautada a los grupos ilegales pueda ser entregada a las gobernaciones para ser utilizada en la operación de maquinaria amarilla destinada a la atención de emergencias, recuperación de vías y ejecución de obras en los territorios.

Dos peticiones para Bolívar

Durante el encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella, el gobernador Yamil Arana aprovechó para poner sobre la mesa dos proyectos prioritarios para el departamento de Bolívar.

El primero está relacionado con el Hospital Público de María La Baja, un proyecto que necesita el acompañamiento del Gobierno nacional para avanzar en los trámites y hacer realidad una obra fundamental para la atención en salud de las comunidades de los Montes de María.

La segunda petición fue avanzar en un plan integral de intervención para La Mojana en el departamento de Bolívar, una región que comparte problemáticas históricas con otros departamentos, entre ellos Sucre, y donde miles de campesinos continúan enfrentando difíciles condiciones como consecuencia de las inundaciones y otras afectaciones ambientales.

Para Arana, la descentralización no puede quedarse únicamente en el discurso. El propósito, aseguró, debe ser entregar a las regiones las herramientas necesarias para resolver directamente los problemas de sus comunidades y acelerar las inversiones que durante años han estado detenidas en los escritorios de la burocracia central.

La Cumbre de Gobernadores realizada en Santa Cruz de Mompox se convirtió así en un escenario para que el mandatario bolivarense planteara ante el Gobierno nacional una de las principales demandas de las regiones: menos tramitología, más autonomía y decisiones más cerca de la gente.