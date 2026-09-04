Mirianyis González Parra apuesta por la IA para transformar empresas sin reducir personal

Mirianyis Carolina González Parra rediseña procesos en empresas de salud, contabilidad y construcción antes de introducir tecnología. Sus clientes documentan por escrito reducciones de hasta el 45 % en ciclos administrativos y del 85 % en errores de procesamiento.

03 de septiembre de 2026 — En la mayoría de los proyectos de automatización, el software llega primero y las preguntas después. La consultora empresarial internacional Mirianyis Carolina González Parra invierte ese orden, y sostiene que ahí está la diferencia entre un proyecto que funciona y una licencia que nadie usa.

“La tecnología no arregla un proceso mal diseñado. Lo acelera”, afirma. “Si el procedimiento tiene un error de origen, la automatización lo multiplica y además lo vuelve invisible, porque ya nadie lo revisa a mano.”

Su metodología, que denomina Modelo González de Consultoría Estratégica, interviene en tres capas antes de tocar una herramienta: el marco normativo que condiciona cada proceso, la cultura organizacional y la resistencia al cambio, y solo al final la incorporación de inteligencia artificial sobre procesos ya rediseñados. El componente normativo proviene de su formación jurídica, cursada en Venezuela, donde está colegiada desde 2013.

Lo que documentan los clientes

Desde 2021, la metodología opera en empresas estadounidenses, en varios casos con responsabilidad ejecutiva. Los resultados siguientes constan en cartas firmadas por los directivos de cada organización:

• MD Family Practice. Consultora Estratégica Senior desde febrero de 2024, con participación en la junta directiva. La reestructuración de flujos de trabajo redujo los ciclos administrativos en 45 % y automatizó el 70 % de las tareas manuales. Los manuales de procedimiento y los sistemas de monitoreo de cumplimiento elevaron al 97 % la adherencia a protocolos de calidad, según la carta de su presidenta y directora ejecutiva.

• Sanamed Clinic. Consultora Principal de Transformación Empresarial desde febrero de 2024. La implantación de un marco de gestión con aprendizaje automático y analítica predictiva automatizó el 70 % de los flujos manuales y redujo los errores de procesamiento en 85 %, sin sanciones regulatorias en el periodo. La formación del personal en herramientas digitales alcanzó una tasa de adopción del 90 %.

• Useche, CPA & Advisors. Consultora Principal de Negocios desde enero de 2024, bajo acuerdo formal de consultoría estratégica. Su trabajo abarcó planificación fiscal internacional, revisiones de control interno y programas de cumplimiento AML/OFAC. Los tiempos de entrega de informes bajaron de diez a seis días hábiles y la captación de nuevos clientes creció 30 %, medido en el sistema CRM de la firma.

• RSG Construction & Services. Consultoría estratégica y de transformación organizacional desde mayo de 2023. Según la carta de su representante legal, el trabajo fortaleció la productividad, la seguridad, la sostenibilidad y la rentabilidad de la empresa.

• ServXpress Restorations. Lo que comenzó en febrero de 2021 como una evaluación de procesos de treinta días derivó en su designación como Chief Business Manager, cargo que ocupó hasta diciembre de 2024. La metodología aplicada redujo los costos de gestión en 20 %, amplió la cartera de clientes en 40 % y los tableros de gestión inteligente recortaron en 60 % los tiempos de decisión.

González Parra insiste en distinguir la automatización de la reducción de personal. “Automatizar tareas repetitivas libera tiempo para el trabajo que sí requiere criterio humano. Cuando el proyecto se plantea como recorte, fracasa dos veces: pierde a la gente y pierde el conocimiento que esa gente tenía del proceso.”

El antecedente: cuatro cámaras de comercio en pandemia

El modelo se puso a prueba a escala durante la crisis del COVID-19, cuando cuatro cámaras de comercio venezolanas lo adoptaron formalmente como herramienta de apoyo a sus empresas afiliadas. Las certificaciones que emitieron las propias instituciones consignan las cifras: la Cámara de Comercio en Venezuela, reporta 89 empresas participantes, 76 que mantuvieron operaciones y 7.250 empleos preservados, documenta 67 empresas, 56 activas y 5.100 empleos; Occidente registra 45 empresas, 37 en operación y 3.400 empleos; y centro del país, en carta firmada por su presidente el 28 de septiembre de 2025, consigna 36 empresas participantes, 31 aún operativas y 2.750 empleos asociados.

En el sector público aplicó la misma secuencia: diseñó un sistema de gestión municipal basado en inteligencia artificial que, según las certificaciones institucionales, elevó la eficiencia administrativa en 87 %, redujo los tiempos de respuesta al ciudadano en 92 % y automatizó 14 procesos críticos. El sistema fue replicado como modelo piloto por la Gobernación del Estado Zulia.

Perfil

Mirianyis Carolina González Parra es consultora empresarial internacional especializada en transformación organizacional e integración de inteligencia artificial, y creadora del Modelo González de Consultoría Estratégica. Técnico Superior Universitario en Informática y licenciada en Derecho por la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, cursa una Maestría en Gerencia de Empresas en esa misma institución y completó en 2025 el Professional Consulting Certified Program de Florida Global University. Es miembro del IEEE, de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) y de la International Bar Association, y miembro de la Cámara de Comercio desde 2018. Autora de “Consultoría con propósito” y de “Culture Is Strategy: A Human-Centered Path to Lasting Change”. Ha desarrollado proyectos en Venezuela, Colombia, México y Estados Unidos en los sectores salud, farmacéutico, contable, construcción, gremial, comercial, industrial y público.

Contacto

Mirianyis Carolina González Parra

Consultora Empresarial Internacional · Transformación Organizacional e Inteligencia Artificial Aplicada

Correo: mirianyiscg@gmail.com