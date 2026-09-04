México se ubica entre las cuatro mayores economías turísticas del mundo: WTTC
Colombia registró un crecimiento de 34,2 % en el gasto de visitantes internacionales frente a 2019.
ACTUALIDAD
Los últimos rankings publicados por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) consolidan a México como una de las principales potencias turísticas del mundo en 2024 y la primera en Latinoamerica.
El país ocupó la cuarta posición mundial en contribución directa de Viajes y Turismo al Producto Interno Bruto (PIB), con US$149.400 millones. En este indicador fue superado por Estados Unidos, con US$885.800 millones; China, con US$434.800 millones, y Alemania, con US$202.900 millones.
México también obtuvo el cuarto lugar mundial en gasto en viajes de placer y ocio, con US$237.900 millones durante 2025, nuevamente por detrás de Estados Unidos, China y Alemania.
La presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, aseguró que los nuevos rankings buscan convertirse en una referencia para evaluar el desempeño de la actividad turística a nivel mundial.
Colombia crece más en gasto de visitantes internacionales
El informe también presenta cifras sobre la recuperación y crecimiento del gasto de los visitantes internacionales frente a los niveles de 2019.
En este indicador, México registró un crecimiento de 1,7 %, ubicándose en el sexto lugar entre los países de América y ligeramente por encima del promedio mundial, que fue de 1,5 %.
Sin embargo, otros países de la región tuvieron incrementos considerablemente mayores. Colombia registró un crecimiento de 34,2 %, mientras que Cuba alcanzó 77,8 %, Chile 47 %, República Dominicana 24,7 % y Brasil 20,9 %.
WTTC plantea siete condiciones para atraer inversión
Durante la presentación de los rankings, el WTTC también dio a conocer siete principios que considera fundamentales para aumentar la inversión en el sector turístico.
Entre las recomendaciones están garantizar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, establecer una ventanilla única que agilice los procesos de inversión y desarrollar una estrategia turística que articule al Gobierno, las empresas, las comunidades y los inversionistas.
El organismo también propone implementar incentivos fiscales y mecanismos de financiación, fortalecer el liderazgo del Gobierno para posicionar al turismo como una prioridad nacional y desarrollar planes maestros para los destinos acompañados de proyectos concretos de inversión.
El organismo anunció además que su próxima Cumbre Global de Viajes y Turismo se realizará entre el 7 y el 9 de octubre de 2026 en Valletta, Malta, donde gobiernos, empresarios e inversionistas discutirán las perspectivas de la industria y las prioridades de inversión para los próximos años.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...