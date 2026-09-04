Luz verde a la empresa 100 % pública para gerenciar el Gran Malecón del Mar de Cartagena

El Concejo Distrital, en la penúltima sesión del segundo periodo de sesiones extraordinarias del 2026, aprobó la creación de una empresa 100 % pública encargada de la administración del Gran Malecón del Mar, una de las apuestas urbanísticas más ambiciosas de la actual administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

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Esta nueva empresa industrial y comercial del Estado, es decir una empresa de naturaleza 100% pública, será la encargada de operar, mantener y desarrollar comercialmente el Malecón del Mar, con el objetivo de convertirlo en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad y del país.

La entidad tendrá la responsabilidad de gerenciar la logística, el mantenimiento integral y el aprovechamiento comercial de este gran corredor costero, garantizando su sostenibilidad operativa y financiera en el largo plazo.

“Uno de los propósitos centrales de esta nueva empresa será la responsabilidad 24 / 7 de que el Malecón sea un lugar organizado, seguro y agradable, tanto para el turista como para cada cartagenero”, explicó el alcalde Dumek Turbay.

Entre los principales objetivos de esta empresa pública están: planes preventivos de mantenimiento, limpieza integral, organización de eventos y actividades culturales, coordinación del aprovechamiento económico, control del espacio público y protección de derechos humanos y enfoque diferencial.

Cabe recordar, y hace parte de la motivación de su creación legal, que esta empresa estará encargada de velar por la seguridad, calidad del servicio y protección de más de 25.000 personas que circularán diariamente por el Gran Malecón del Mar, una megaobra que generará empleo para más de 600 actores de playa.

La nueva entidad contará con un equipo técnico especializado que asumirá de forma integral el mantenimiento físico del malecón y toda su operación diaria. Uno de los propósitos centrales de esta nueva institucionalidad es que sea un lugar organizado, seguro y agradable, tanto para el turista como para cada ciudadano de Cartagena.

La empresa trabajará de la mano con la Alcaldía en la organización de eventos gratuitos y abiertos al público en el malecón, siempre bajo criterios de orden y planificación.

También asumirá la seguridad de los parqueaderos del sector, de los parques, atractivos y las infraestructuras construidas brindando mayor tranquilidad tanto a visitantes como a residentes.

Un elemento clave de este nuevo modelo es que la empresa administrará y aprovechará comercialmente el malecón, generando ingresos propios que permitan garantizar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, sin depender exclusivamente de recursos del Distrito.

Con esta iniciativa, la Administración Distrital busca posicionar al Malecón del Mar como uno de los mayores atractivos de Cartagena y como uno de los destinos más destacados a nivel nacional, consolidando un espacio público de calidad al servicio de todos.

“Cartagena da un paso decisivo en la construcción de su futuro. La aprobación de la empresa que administrará el Gran Malecón del Mar no es solo la creación de una entidad: es la materialización de una visión de ciudad que integra el desarrollo urbano, la competitividad turística y la recuperación del frente marítimo como un espacio de TODOS los cartageneros”, expresó Teremar Londoño, secretaria de Turismo.

Y destacó: “Es, sin exagerar, el proyecto más ambicioso de transformación urbana que ha emprendido nuestra ciudad en las últimas décadas, y hoy queda blindado institucionalmente para que trascienda administraciones y se convierta en una política de ciudad de largo plazo”.

Motivaciones sociales de la nueva empresa del Gran Malecón

Es importante reforzar que la magnitud y complejidad del proyecto lo distinguen de la mayoría de espacios públicos existentes en Colombia, pues implica retos técnicos, administrativos y de gobernanza poco comparables con experiencias nacionales previas.

En efecto, el aprovechamiento y la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura proyectada es un reto que debe acompasarse con las rígidas estructuras administrativas y públicas tradicionales y que al mismo tiempo debe complementarse para que su función, más allá de ser infraestructura pública sea también un eje generador de desarrollo y de impacto económico y turístico para la ciudad de manera sostenible.

Funciones principales de la empresa

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo: que permita preservar la infraestructura construida, sus áreas verdes, mobiliario urbano, sistemas eléctricos e hidrosanitarios, así como los equipamientos destinados al ocio y al deporte. Este sistema se basa en protocolos claros de inspección periódica, rutas diarias de revisión y mecanismos de respuesta rápida para incidentes, buscando reducir fallas, optimizar costos y prolongar la vida útil de todos los activos del malecón.

Organización, programación y ejecución de actividades culturales, recreativas y deportivas: concebidas para dinamizar el uso del espacio y fortalecer su vocación turística. Para ello, se establecen lineamientos para la planeación del calendario de eventos, el apoyo logístico requerido, la articulación con operadores culturales y la evaluación de la percepción de los usuarios.

Coordinación del aprovechamiento económico: entendido este como la administración de concesiones, actividades comerciales y servicios temporales que generen ingresos sin comprometer la armonía del espacio público. Esto implica procesos de asignación, supervisión de estándares de operación, protección del paisaje urbano y control de actividades informales.

Control del espacio público: lo cual comprende la regulación de flujos peatonales, ordenamiento de comerciantes, gestión de riesgos, control de accesos en eventos especiales y el apoyo a estrategias de seguridad urbana. Esta función se desarrolla mediante la presencia permanente de personal operativo capacitado, en coordinación con autoridades locales y cuerpos de seguridad.

Protección de derechos humanos y enfoque diferencial: desarrollado en articulación con instituciones como el ICBF, Migración Colombia, la Policía de Turismo y otras entidades responsables del acompañamiento a poblaciones vulnerables. Esta coordinación busca garantizar que el malecón sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso, especialmente en situaciones que involucren menores de edad, población migrante, turistas o personas en riesgo.

Para Londoño Zurek, este es un hito histórico para Cartagena. “No se trata únicamente de una obra de infraestructura, sino de la construcción de un modelo de gestión sólido, técnico y sostenible, capaz de administrar uno de los activos más valiosos de nuestro territorio con la seriedad que la ciudad merece. En el mundo existen mediciones que permiten valorar la calidad de vida de sus residentes y eso es espacio público de calidad”.

Y aprovechó para “agradecer profundamente al Concejo Distrital de Cartagena por su respaldo a este proyecto de acuerdo. Y en especial a sus coordinadores en este proyecto de acuerdo, Su compromiso con el estudio riguroso y la aprobación de esta iniciativa reafirma que, cuando administración y corporación trabajan de la mano, la ciudad avanza. Gracias por creer en esta visión de futuro para Cartagena”.

Gran Malecón del Mar, en detalle

Serán 25.000 personas circulando diariamente por el Gran Malecón y se generará empleo para más de 600 actores de playa. Al año, se estima que sea visitado por 169.000 niños entre los 5 y 14 años; 269.000 jóvenes entre los 15 y los 29 años; 19.000 adultos mayores y 89.000 personas en situación de discapacidad.

El proyecto contará con los siguientes espacios:

• 5,174 metros lineales de sendero peatonal

• 3,763 metros lineales de ciclorrutas

• 1,100 metros lineales de vías de servicios

• 59,306 m² de zonas verdes

• 14 plazoletas de conexión y articulación

• 510 unidades de parqueaderos distribuidos en Playa Azul, Marbella y Cabrero

• 3,411 m² de zonas de aprovechamiento económico

• 2 Centro de Atención al Turista (CAT)

• 5 baterías de baño para servicios de playa.