Emisarios de la Casa Blanca viajarán a Moscú y Kiev el fin de semana, según medio ruso

Los emisarios de la Casa Blanca para la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a Moscú y Kiev, respectivamente, este fin de semana para entablar consultas sobre el arreglo pacífico del conflicto, según informó hoy una fuente a la agencia rusa TASS.

“Ellos esperan llegar a Moscú, y después a Kiev, eso será el 5 y 6 de septiembre”, aseveró la fuente citada.

La víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que Witkoff y Kushner le habían confirmado que volverán a Moscú y viajarían por primera vez a la capital ucraniana “en los próximos días”.

“Esperamos ver a los emisarios del presidente de EE.UU. aquí en Kiev. Han confirmado que tendrán una reunión en Moscú y otra en Kiev. Esperamos que esta última (la de Kiev) tenga lugar en los próximos días”, dijo Zelenski en su discurso diario vespertino a la nación.

Ucrania pide desde hace meses a Witkoff y Kushner que visiten también Kiev. Los dos negociadores del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Ucrania no han viajado hasta ahora a la capital ucraniana y han visitado repetidamente Moscú, algo que es considerado un agravio en Ucrania.

Este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó durante su intervención en el Foro Económico de San Petersburgo que aún existen opciones de negociaciones pacíficas constructivas y agradeció a los países que insisten en un arreglo político al conflicto, como Estados Unidos y China.

“Con todo, al fin y al cabo, el problema deben solventarlo, antes que nada, los países implicados en el conflicto (...) Primero de todo, son Rusia y Ucrania los que deben llegar a un acuerdo”, señaló.

De hecho, admitió que, pese a todas las tensiones acumuladas, los servicios de inteligencia rusos y ucranianos aún mantienen contactos.

Sin embargo, cuestionó las recientes “amenazas de ataques” por parte de Ucrania contra la aviación civil, al señalar que estas obstaculizan unas posibles negociaciones de paz entre ambos bandos en conflicto.

“Esto obstaculiza, sin lugar a dudas, la posibilidad de celebrar unas negociaciones de paz a dos bandas”, señaló.

Putin añadió que “las amenazas de ataques contra aviones civiles son, por supuesto, una manifestación de terrorismo de Estado”.

El martes ya había asegurado que “con los terroristas no se negocia” y que, en caso de que se produzcan dichas provocaciones, Moscú responderá.