El Museo Naval del Caribe abre su agenda cultural gratuita en el mes del patrimonio
VI festival de historia naval – tema : “patrimonio y tradiciones navales”
En el marco del Mes del Patrimonio, la Fundación Museo Naval del Caribe presenta la sexta edición del Festival de Historia Naval, un espacio diseñado para conocer, valorar y salvaguardar la memoria marítima de Colombia. Este año, bajo el lema “Patrimonio y Tradiciones Navales”, se ofrecerá una programación especial totalmente gratuita orientada a la formación de públicos, el encuentro académico y el disfrute cultural de cartageneros y visitantes.
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Las actividades, abiertas al público general, se desarrollarán los días 9, 14 al 18, 25 y 26 de septiembre e incluirán conversatorios, talleres de curaduría, música en vivo, talleres infantiles y jornadas de puertas abiertas, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado marítimo y naval de Colombia.
Programación destacada
- 9 de septiembre – Conversatorio: “Vigencia de las tradiciones navales de la Armada de Colombia” - Un encuentro para reflexionar sobre la historia, costumbres y el legado vivo de nuestra Armada Nacional.
Participantes:
- Capitán de Navío (RA) Federico Alberto Sierra Zuluaga.
- Capitán de Fragata Miguel Rodríguez.
- Guardiamarina Juan Camilo Paredes Almanza.
- José Antonio Escorcia Barros.
Hora: 4:00 p.m. | Salón Cultural – Museo Naval del Caribe
- 14 al 18 de septiembre | Taller teórico-práctico de Curaduría: “Modelismo Naval” - Un taller práctico de elaboración de maquetas navales enfocado en la creación de una embarcación a vela.
Hora: 10:00 a.m. | Gratuito | Cupo limitado: 10 personas.
- 25 de septiembre | Apertura Gratuita, Noche de Museos y Concierto Naval. Jornada de puertas abiertas para recorrer las salas de exposición en horario nocturno, acompañada de una variada muestra cultural y musical.
Hora : 5:00 p.m. – 9:00 p.m. | Museo Naval del Caribe.
Programación artística:
- Presentación folclórica y música en vivo.
- Participación de la Fundación Puerto de Cartagena.
- Muestra de champeta a cargo del grupo Emprendedoras.
- Gran presentación de la Orquesta de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP).
- 26 de septiembre | Taller Club de Pequeños Navegantes: #CuradoresDelMuseo Espacio lúdico y pedagógico adaptado especialmente para el público infantil.
Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m
Lugar: Centro Comercial “Multicentros La Plazuela”.
Aforo: 30 niños | Entrada: Totalmente gratuita.
“Queremos que toda la ciudadanía se apropie de esta herencia marítima que nos pertenece a todos. Diseñamos esta VI edición para reunir a la familia, a los jóvenes y a los amantes de la historia alrededor del conocimiento y las tradiciones de nuestro mar.”
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...