El Museo Naval del Caribe abre su agenda cultural gratuita en el mes del patrimonio

En el marco del Mes del Patrimonio, la Fundación Museo Naval del Caribe presenta la sexta edición del Festival de Historia Naval, un espacio diseñado para conocer, valorar y salvaguardar la memoria marítima de Colombia. Este año, bajo el lema “Patrimonio y Tradiciones Navales”, se ofrecerá una programación especial totalmente gratuita orientada a la formación de públicos, el encuentro académico y el disfrute cultural de cartageneros y visitantes.

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Las actividades, abiertas al público general, se desarrollarán los días 9, 14 al 18, 25 y 26 de septiembre e incluirán conversatorios, talleres de curaduría, música en vivo, talleres infantiles y jornadas de puertas abiertas, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado marítimo y naval de Colombia.

Programación destacada

9 de septiembre – Conversatorio: “Vigencia de las tradiciones navales de la Armada de Colombia” - Un encuentro para reflexionar sobre la historia, costumbres y el legado vivo de nuestra Armada Nacional.

Participantes:

Capitán de Navío (RA) Federico Alberto Sierra Zuluaga.

Capitán de Fragata Miguel Rodríguez.

Guardiamarina Juan Camilo Paredes Almanza.

José Antonio Escorcia Barros.

Hora: 4:00 p.m. | Salón Cultural – Museo Naval del Caribe

14 al 18 de septiembre | Taller teórico-práctico de Curaduría: “Modelismo Naval” - Un taller práctico de elaboración de maquetas navales enfocado en la creación de una embarcación a vela.

Hora: 10:00 a.m. | Gratuito | Cupo limitado: 10 personas.

25 de septiembre | Apertura Gratuita, Noche de Museos y Concierto Naval. Jornada de puertas abiertas para recorrer las salas de exposición en horario nocturno, acompañada de una variada muestra cultural y musical.

Hora : 5:00 p.m. – 9:00 p.m. | Museo Naval del Caribe.

Programación artística:

Presentación folclórica y música en vivo.

Participación de la Fundación Puerto de Cartagena.

Muestra de champeta a cargo del grupo Emprendedoras.

Gran presentación de la Orquesta de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP).

26 de septiembre | Taller Club de Pequeños Navegantes: #CuradoresDelMuseo Espacio lúdico y pedagógico adaptado especialmente para el público infantil.

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m

Lugar: Centro Comercial “Multicentros La Plazuela”.

Aforo: 30 niños | Entrada: Totalmente gratuita.

“Queremos que toda la ciudadanía se apropie de esta herencia marítima que nos pertenece a todos. Diseñamos esta VI edición para reunir a la familia, a los jóvenes y a los amantes de la historia alrededor del conocimiento y las tradiciones de nuestro mar.”