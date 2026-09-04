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04 sep 2026 Actualizado 15:58

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El Museo Naval del Caribe abre su agenda cultural gratuita en el mes del patrimonio

VI festival de historia naval – tema : “patrimonio y tradiciones navales”

Museo Naval

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En el marco del Mes del Patrimonio, la Fundación Museo Naval del Caribe presenta la sexta edición del Festival de Historia Naval, un espacio diseñado para conocer, valorar y salvaguardar la memoria marítima de Colombia. Este año, bajo el lema “Patrimonio y Tradiciones Navales”, se ofrecerá una programación especial totalmente gratuita orientada a la formación de públicos, el encuentro académico y el disfrute cultural de cartageneros y visitantes.

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Las actividades, abiertas al público general, se desarrollarán los días 9, 14 al 18, 25 y 26 de septiembre e incluirán conversatorios, talleres de curaduría, música en vivo, talleres infantiles y jornadas de puertas abiertas, con el propósito de acercar a la ciudadanía al legado marítimo y naval de Colombia.

Programación destacada

  • 9 de septiembre – Conversatorio: “Vigencia de las tradiciones navales de la Armada de Colombia” - Un encuentro para reflexionar sobre la historia, costumbres y el legado vivo de nuestra Armada Nacional.

Participantes:

  • Capitán de Navío (RA) Federico Alberto Sierra Zuluaga.
  • Capitán de Fragata Miguel Rodríguez.
  • Guardiamarina Juan Camilo Paredes Almanza.
  • José Antonio Escorcia Barros.

Hora: 4:00 p.m. | Salón Cultural – Museo Naval del Caribe

  • 14 al 18 de septiembre | Taller teórico-práctico de Curaduría: “Modelismo Naval” - Un taller práctico de elaboración de maquetas navales enfocado en la creación de una embarcación a vela.

Hora: 10:00 a.m. | Gratuito | Cupo limitado: 10 personas.

  • 25 de septiembre | Apertura Gratuita, Noche de Museos y Concierto Naval. Jornada de puertas abiertas para recorrer las salas de exposición en horario nocturno, acompañada de una variada muestra cultural y musical.

Hora : 5:00 p.m. – 9:00 p.m. | Museo Naval del Caribe.

Programación artística:

  • Presentación folclórica y música en vivo.
  • Participación de la Fundación Puerto de Cartagena.
  • Muestra de champeta a cargo del grupo Emprendedoras.
  • Gran presentación de la Orquesta de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP).
  • 26 de septiembre | Taller Club de Pequeños Navegantes: #CuradoresDelMuseo Espacio lúdico y pedagógico adaptado especialmente para el público infantil.

Hora: 9:00 a.m. – 12:00 p.m

Lugar: Centro Comercial “Multicentros La Plazuela”.

Aforo: 30 niños | Entrada: Totalmente gratuita.

“Queremos que toda la ciudadanía se apropie de esta herencia marítima que nos pertenece a todos. Diseñamos esta VI edición para reunir a la familia, a los jóvenes y a los amantes de la historia alrededor del conocimiento y las tradiciones de nuestro mar.”

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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