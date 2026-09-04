Desmienten entrada en operación del Nuevo Hospital de Bocagrande

Ante la información sobre la reapertura de los servicios del Nuevo Hospital de Bocagrande, el mismo personal médico desmintió que el centro hospitalario haya entrado nuevamente en operación. Caracol Radio llegó hasta el centro asistencial y conversó con Jesús Espinosa, funcionario, quien afirmó que los trabajadores no retomarán sus labores hasta que se haga efectivo el pago de los salarios adeudados, correspondientes a cinco meses de retraso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“No hemos recibido, por parte de la gerencia o del área administrativa, información acerca de nuestros salarios adeudados. Además, no nos han cancelado la seguridad social”, manifestó Espinosa.

Según lo señalado, además de los cinco meses de salarios pendientes, también se presenta un incumplimiento en los aportes a seguridad social y pensión.

“El día de ayer comenzó a circular una información sobre la apertura del hospital, cosa que no es cierta. Por eso estoy aquí aclarando y exigimos que todo lo que esté en mora sea pagado”, afirmó Espinosa.

De acuerdo con las declaraciones, los trabajadores también denunciaron que fue retirado el beneficio de acceso a los servicios funerarios, situación que, según ellos, agrava la problemática. Por esta razón, solicitan claridad a la gerencia del centro asistencial.

Los empleados llevarán a cabo, durante el transcurso del día, una manifestación pacífica para exigir el pago de las obligaciones pendientes y poner fin a esta situación.