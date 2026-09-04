Cartagena tendría dos Localidades nuevas este año: Localidad Insular y Localidad Zona Norte

En cumplimiento del programa de Descentralización Administrativa contemplado en el Plan de Desarrollo 2024-2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, avanza en la creación de nuevas localidades: Insular y Zona Norte.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esto teniendo en cuenta que, si bien la actual división político-administrativa organiza la ciudad en tres localidades, Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía, esta estructura fue concebida hace más de dos décadas, cuando Cartagena presentaba dinámicas demográficas, sociales y urbanísticas diferentes a las actuales.

“Durante años, muchas comunidades de nuestra zona insular, rural y corregimental del norte de Cartagena sintieron que el Distrito llegaba tarde o, simplemente, no llegaba. Barú, Pasacaballos, Bayunca, La Boquilla, las Islas del Rosario, Isla Grande y tantos otros territorios han esperado demasiado tiempo para ser escuchados y atendidos como merecen. Con la creación de estas nuevas localidades estamos corrigiendo una deuda histórica”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “Queremos acercarnos el gobierno a la gente, llevar la toma de decisiones al territorio y garantizar que quienes por décadas estuvieron en la periferia de las prioridades institucionales pasen a estar en el centro de las inversiones, la atención y el desarrollo de Cartagena. Esta es una nueva era de dignidad, reconocimiento y justicia territorial para nuestras comunidades”.

En tal sentido, la Alcaldía de Cartagena avanza en la propuesta de una nueva organización político-administrativa del Distrito. Durante una visita a Santa Ana, corregimiento de la isla de Barú, el secretario de Planeación, Emilio Molina Barboza, confirmó que en octubre será presentado ante el Concejo Distrital el proyecto de acuerdo para la creación de dos nuevas localidades: Insular y Zona Norte.

La iniciativa surge del compromiso asumido por el alcalde Dumek Turbay con las comunidades de la zona insular y corregimental de la Zona Norte, y quedó incorporada al programa de Descentralización Administrativa del Plan de Desarrollo 2024-2027: Cartagena, Ciudad de Derechos.

“Dentro de la división político administrativa de Cartagena, hemos ratificado que este año el proyecto de acuerdo para crear nuevas localidades, pero en especial en especial la Localidad Insular, ya estará presentado en octubre ante el Concejo Distrital y aspiramos a que antes de que termine el año tengamos el acuerdo sancionado; y así, después de la aprobación del Concejo, podamos nombrar el primer alcalde local de la zona insular”, explicó el alcalde Dumek Turbay, el pasado miércoles desde el corregimiento de Santa Ana, en la isla de Barú.

Y agregó: “En octubre del 2027 habrá otro hito, pues elegiríamos los primeros ediles de la Localidad Zona Norte y de la Localidad Insular, en las primeras elecciones a Juntas Administradoras Locales”.

Por su parte, el secretario Molina sostuvo: “Avanzamos en los últimos detalles del proyecto de acuerdo para la creación de las nuevas localidades, con el propósito de presentarlo en octubre ante el Concejo Distrital para su estudio. Cartagena ha cambiado y sus territorios también, por eso necesitamos una estructura administrativa que responda a esa nueva realidad. Esta reorganización permitirá fortalecer la descentralización administrativa, mejorar la capacidad de gestión en los territorios y lograr una distribución más eficiente de la inversión pública”.

Y detalló que el proyecto se sustenta en el estudio técnico adelantado por la Secretaría de Planeación, que analizó variables económicas, sociales, ambientales, funcionales e institucionales y permitió establecer que la actual división político-administrativa del Distrito (conformada por tres localidades, Histórica y del Caribe Norte, de la Virgen y Turística, e Industrial y de la Bahía) presenta limitaciones para responder de manera diferenciada a las necesidades y dinámicas actuales de Cartagena.

Esta reorganización territorial permitirá avanzar hacia una gestión más cercana a la ciudadanía, consolidando la presencia institucional en el territorio y mejorando la capacidad de respuesta de la administración distrital frente a las necesidades de las comunidades. Es de precisar que, además de la creación de nuevas localidades, el estudio contempla la reconfiguración de las existentes.

Principales justificaciones sociales de la iniciativa

Entre los principales hallazgos, se evidenciaron importantes brechas en el acceso a servicios públicos, movilidad, espacio público, equipamientos, conectividad y capacidad institucional, especialmente en las zonas rurales, periféricas e insulares, lo que respalda la necesidad de avanzar hacia una nueva organización territorial.

En materia de espacio público, por ejemplo, Cartagena registra un déficit general de espacio público efectivo de 1,56 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de la referencia de 15 metros cuadrados por habitante. El estudio también identifica vacíos significativos de equipamientos en sectores como la zona insular y Pasacaballos.

Las dificultades también se reflejan en la conectividad y la movilidad. Mientras el transporte público colectivo tiene una cobertura cercana al 55% del Distrito y se concentra principalmente en el suelo urbano, corregimientos como Pasacaballos, La Boquilla, Bayunca y Barú enfrentan mayores dificultades de conexión con el resto de la ciudad, debido a la ausencia de cobertura directa de Transcaribe.

En la zona insular, especialmente en el Archipiélago de San Bernardo e Isla Fuerte, la conectividad depende de rutas marítimas hacia otros departamentos, lo que evidencia una débil articulación funcional con Cartagena para el acceso a servicios esenciales como salud, educación y alimentación.

En servicios públicos persisten igualmente brechas relevantes. El estudio identifica asentamientos rurales del norte, sectores de Barú y zonas insulares con cobertura insuficiente de acueducto, mientras que también se presentan déficits de alcantarillado, drenaje pluvial, energía y conectividad digital.

De igual forma, el estudio evidencia dificultades para la implementación efectiva de la descentralización contemplada en la Ley 1617 de 2013, entre las que se destacan la alta concentración de funciones en el nivel central, las debilidades en la capacidad administrativa de las alcaldías locales, las deficiencias en el personal de planta y el acceso limitado a servicios administrativos en zonas periféricas.

¿Qué sigue?

Para el alcalde Dumek Turbay, la creación de las nuevas localidades es una prioridad. Por ello, se espera que el proyecto de acuerdo avance en su trámite ante el Concejo Distrital y pueda ser aprobado antes de finalizar este año, lo que permitiría dar paso al nombramiento de los primeros alcaldes locales de la zona insular y norte.

Y, posteriormente, en 2027, los ciudadanos puedan elegir mediante las urnas a los integrantes de la Junta Administradora Local (JAL), fortaleciendo la participación ciudadana y la representación de las comunidades en las decisiones que inciden directamente en su territorio.

Finalmente, la reorganización territorial permitirá avanzar hacia una gestión más cercana a la ciudadanía, consolidar la presencia institucional en el territorio, mejorar la capacidad de respuesta de la administración distrital frente a las necesidades de las comunidades y promover una distribución más eficiente de la inversión pública.

“Las comunidades que durante décadas convivieron con el abandono, las brechas y la distancia de las decisiones públicas, hoy empiezan a escribir una nueva historia. La creación de las localidades Insular y Zona Norte significa que Cartagena deja de mirar estos territorios desde lejos y comienza a gobernarlos desde la cercanía, la presencia institucional y la inversión. Es un acto de justicia con miles de familias que durante años reclamaron atención y oportunidades, y que ahora serán protagonistas del desarrollo de la ciudad”, puntualizó Turbay Paz.