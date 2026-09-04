Cartagena moderniza los coches eléctricos con GPS, comunicación 4G y pagos electrónicos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, el DATT y Corpoturismo, avanza en la implementación del Sistema Integrado de Transporte Turístico con la entrega de una completa dotación tecnológica para los conductores de los coches eléctricos que operan en la ciudad.

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Los vehículos fueron equipados con monitoreo satelital GPS, comunicación 4G LTE y 60 datáfonos inteligentes (PDA) que permiten recibir pagos electrónicos y generar facturación en tiempo real.

El sistema de comunicaciones utiliza la aplicación Zello, que convierte los dispositivos móviles en radios tipo walkie-talkie, facilitando la comunicación entre conductores y personal de soporte. A esto se suma una plataforma de rastreo que permite conocer en tiempo real la ubicación, velocidad, kilometraje y estado de los vehículos, además de establecer geocercas y generar alertas operativas.

Uno de los principales cambios está relacionado con el cobro del servicio. Los datáfonos permiten a los usuarios pagar con tarjetas débito y crédito, reduciendo la dependencia del efectivo y dejando un registro de cada operación. El sistema contempla tres modalidades: rutas circulares, viajes entre un punto de origen y destino y recorridos contratados por tiempo.

De acuerdo con la administración distrital, esta tecnología busca fortalecer la transparencia en las tarifas y brindar mayor confianza a los visitantes.

“Estamos entregando a los cocheros herramientas avanzadas que integran 60 datáfonos inteligentes para cobro y facturación electrónica, equipos móviles 4G LTE con comunicación walkie-talkie Zello y un sistema de rastreo satelital GPS en tiempo real”, explicó Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

La funcionaria agregó que la modernización beneficia tanto a los conductores, al ofrecerles mayor seguridad y control de sus operaciones, como a los turistas, quienes tendrán tarifas claras y diferentes alternativas de pago.