Cárcel para cuatro hombres señalados de causar la muerte de un hombre en Turbana

Por petición de un fiscal de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Luis Alberto Acevedo Guardo, Carlos Eduardo Acevedo Hurtado, Kevin Jesús Álvarez Paternina y Deis Juan MarrugoMuñoz, aparentemente responsables de los delitosde homicidio agravadoy tentativa de homicidio.

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La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en la calle La Estrella del municipio de Turbana. Allí, en medio de una riña, los procesados con armas cortopunzantes y objetos contundentes habrían atacado a un hombre de 21 años, quien murió debido a la gravedad de las heridas causadas. Otro, de 31 años, resultó herido, y se recuperó satisfactoriamente.

Labores investigativas adelantadas por la Fiscalía permitieron identificar a los señalados responsablesquienesfueroncapturadoselpasado1deseptiembreenTurbacoyTurbana, en cumplimiento de una orden judicial.