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04 sep 2026 Actualizado 18:06

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Cárcel en Cartagena para un hombre que habría atentado contra la vida de su expareja

El hombre hirió a la mujer con un arma cortopunzante debido a que retiró de su vivienda una nevera

Cárcel de Ternera

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Los argumentos expuestos por una fiscalde la Unidad de Vida de la Seccional Bolívarfueron acogidos por una juez con funciones de control de garantías quien impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión a un hombre de 49 años, señalado de intentar asesinar a su excompañera sentimental.

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Los hechos investigados se registraron el pasado 25 de agosto en el barrio Henequén de Cartagena donde el ahora procesado, se cree, hirió en múltiples ocasiones a su expareja con un arma cortopunzante, debido a la negativa de la víctima de continuar la relación afectiva; y porque, al parecer, la mujer retiró de su vivienda una nevera.

Vecinos que se percataron del ataque auxiliaron a la víctima de 43 años y la trasladaron a un centro asistencial donde se recupera de las lesiones causadas. La Policía Nacional hizo presencia en el sector y capturó al procesado en flagrancia.

En el desarrollo de las audiencias preliminares el procesado no aceptó su responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio agravado que le imputó la Fiscalía General.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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