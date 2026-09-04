Capturado por cohecho tras intentar sobornar a policías en Cartagena

En planes de registro y control en el oriente de la ciudad, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, capturaron a un particular por el delito de cohecho.

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Un hombre identificado con el alias de “Pablo”, en el sector Los Ejecutivos, ofreció a los uniformados la suma de $800.000 en efectivo con el propósito de que omitieran sus funciones como servidores públicos y evitar su judicialización, luego de ser sorprendido en flagrancia con más de 15 tarjetas de diferentes entidades financieras en su poder. Asimismo, al verificar sus antecedentes judiciales, se evidenció que era requerido por las autoridades por el delito de hurto por medios informáticos.

“Esta acción ratifica el compromiso de los hombres y mujeres policías con la defensa de los valores institucionales de honestidad, vocación y honor policial; además de la apropiación de la Política de Integridad como eje rector de todas sus acciones de servicio hacia la comunidad”, indicó el señor Coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena (E).

“Invitamos a la comunidad cartagenera a continuar colaborando con las autoridades mediante el suministro de información oportuna que permita identificar y ubicar a personas sospechosas dedicadas al hurto, especialmente en entidades financieras y sus alrededores. La denuncia ciudadana es fundamental para prevenir estos delitos y fortalecer la seguridad y la convivencia en todos los sectores de la ciudad”, sostuvo.

En lo corrido del año se han capturado más de 4.380 personas por diferentes delitos.

Así mismo, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que se abstenga de realizar ofrecimientos de cualquier clase de beneficios a los uniformados para que omitan sus funciones y de esta manera evitar incurrir en el delito mencionado.