Artistas de Cartagena se certificaron en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos

En una noche cargada de arte, talento y reconocimiento institucional, el emblemático Teatro Adolfo Mejía fue escenario de la ceremonia de clausura y entrega de certificados del Diplomado en Formación y Creación de Proyectos Dancísticos. El evento marcó la culminación exitosa de una alianza estratégica entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, orientada a la dignificación de los maestros y artistas locales.

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Durante la jornada, los 25 becarios y participantes recibieron sus diplomas universitarios tras completar satisfactoriamente las 120 horas de formación académica e intensiva. Como broche de oro de la gala, los graduandos presentaron una muestra de baile en vivo que integró el aprendizaje técnico, conceptual y de creación escénica desarrollado a lo largo de los módulos del programa, evidenciando el elevado nivel artístico y pedagógico alcanzado.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó la trascendencia de este logro para el desarrollo cultural del Distrito y la importancia del respaldo institucional. “Nos llena de orgullo culminar esta primera etapa de este hito de la formación dancística con perfil académico. Esta iniciativa responde a demandas del sector que por mucho tiempo fueron desatendidas, gracias a la unión de voluntades y a las sinergias construidas con la Universidad de San Buenaventura. Estamos convencidos de que la enorme experiencia práctica de nuestros bailarines, complementada con la formación formal que seguiremos incentivando, permitirá que la danza en Cartagena siga creciendo, fortaleciéndose como motor vivo de nuestra identidad y enriqueciendo nuestras festividades con un prestigioso sello universitario”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Seccional Cartagena, Shirly Martínez Susa, resaltó el valor de la alianza y el impacto de la validación universitaria en el sector. “Quienes reciben hoy su certificación no llegaron a la universidad desprovistos de conocimiento. Llegaron con trayectorias, experiencias, repertorios, preguntas y años de trabajo en escenarios, agrupaciones, barrios y comunidades. La tarea de la universidad ha consistido, entonces, en propiciar un diálogo entre ese conocimiento construido en la práctica y otros lenguajes de la formación académica como la reflexión pedagógica, la creación, la gestión cultural y la formulación de proyectos”.

Con esta certificación, la Administración Distrital y el alma mater sientan las bases para la continuidad de proyectos académicos que promuevan la formalización y el reconocimiento de los sectores artísticos de Cartagena.